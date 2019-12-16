親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台南道場縱火案
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

羅塔集團不滿被指吸金將提告 宜蘭立委選舉首宗官司

2019-12-16 22:49聯合報 記者戴永華／宜蘭即時報導

立委選舉競爭激烈，國民黨宜蘭立委候選人呂國華今天引用周刊報導，質疑立委陳歐珀今年7月底疑似幫詐騙集團站台，導致投資人受害，應公開道歉。陳歐珀回應說，當日活動是受邀參加一場外交場合，許多藍綠立委、市議員及外交事務人員都到場，並無投資人被騙，不滿對手莫名指控。

據了解，羅塔控股集團董事長朱傑麟決定，明天上午10點到宜蘭地檢署按鈴控告呂國華競選團隊，將成為宜蘭這次選舉的首宗訴訟官司。

呂國華陣營今天引用周刊報導召開記者會，指出民進黨立委陳歐珀今年7月31日在「羅塔國際未來島發展投資案」說明會中站台，致詞時稱讚朱董事長「具有很豐富國際企業經營觀點」鼓勵大家來支持，這樣站台不是背書那是什麼？

呂國華請問陳歐珀，這樣小的公司有可能獨立投資3千億元的開發案嗎？如果要獨立投資為什麼還要開說明會？難道陳歐珀真的搞不清楚嗎？後來被媒體爆發這是假投資真詐騙的吸金案，造成民眾受騙，陳應該道歉。

陳歐珀說，台灣沒人被騙資金，當天活動是應北馬里亞納群島總督拉爾夫•托里斯之邀，參加「馬里亞納駐台商務辦事處開幕」正式外交場合，許多藍綠立委、議員及外交事務人員都到場，立委出席各公司或外國駐台辦事處開幕成立活動，實屬平常，如今某參選人不明青紅皂白，更無基本查證，實屬莫名指控，羅塔集團也對報導媒體提告，已進入司法程序，相信司法最終將釐清事實真相。

國民黨宜蘭立委候選人呂國華引用周刊報導，質疑立委陳歐珀今年7月底疑似幫詐騙集團站...
國民黨宜蘭立委候選人呂國華引用周刊報導，質疑立委陳歐珀今年7月底疑似幫詐騙集團站台，導致投資人受害，應公開道歉。記者戴永華／攝影
分享
民進黨宜蘭立委陳歐珀不滿某立委參選人不明青紅皂白，更無基本查證，實屬莫名指控，台...
民進黨宜蘭立委陳歐珀不滿某立委參選人不明青紅皂白，更無基本查證，實屬莫名指控，台灣根本沒有人被騙資金。記者戴永華／攝影
分享

陳歐珀呂國華詐騙集團

延伸閱讀

陳歐珀報告問政成果 呂國華諷：3大建設都是未...

宜蘭立委選舉／呂國華大陣仗設競總 黃定和獲宋...

韓國瑜缺席宜蘭競總成立 綠諷落跑藍盼體諒

影／謝龍介在宜蘭也高喊「大義滅親」 立委選票...

相關新聞

連幼兒帳戶拿來詐欺35人 女子詐騙再犯被處重刑

2019-12-16 19:36

囂張債主當街強押男子載走 海山警依社維法偵辦

2019-12-16 19:33

酒駕擦撞趁就醫落跑 惡男自知難逃法網當天下午投案

2019-12-16 22:00

無證據卻強制驗尿 新北警挨批侵害人身自由

2019-12-16 17:00

以為載到長途客人孰料是連環計 2運將被騙3萬多元

2019-12-16 16:51

上回辱警「奴才」獲不起訴 他這回罵人「廢物」栽了

2019-12-16 16:50

切斷瓦斯管線地面竄大火 工人燒傷雙臂獲不起訴

2019-12-16 16:24

最高法院電腦分案爭議 女法官化為創作籲省思

2019-12-16 16:20

最後一戰！無論輸贏 丁守中選舉訴訟明天將判決確定

2019-12-16 15:06

480萬名表交給同事代尋買家 隔天竟被以100萬元典當

2019-12-16 14:37

軍人嗆王定宇「袂見笑」判無罪 法官：立委應受較嚴監督

2019-12-16 14:12

彰化食品汙泥傾倒農地案 彰檢查出卜蜂涉案要求清乾淨

2019-12-16 13:53

「這次不讓了」 鄭正鈐告民進黨與鄭宏輝違反選罷法

2019-12-16 12:30

「小燈泡」凶手認吸毒是正向改變 自稱皇帝命

2019-12-16 12:14

張嘉郡控破壞布條 蘇治芬團隊強調：不可能去割

2019-12-16 12:14

驅離太陽花挨告殺人未遂 黃昇勇：國賠判決是有利影響

2019-12-16 12:12

酒測沒過辯「牙疼用了碘酒」 法官：那是抹的

2019-12-16 11:51

80元收購連署書 中檢首件違反總統選罷法起訴

2019-12-16 11:42

張嘉郡按鈴控告 批對手蘇治芬親自破壞布條

2019-12-16 11:36

又一個總經理被職場霸凌？ 亞航前總座遭降職當警衛

2019-12-16 11:12

政黨票投小黨浪費說惹議 新黨告發陳宗彥涉違反選罷法

2019-12-16 10:58

豆豆先生救過…台男被富商控侵占77億 女友獲不起訴

2019-12-16 10:32

立委候選人宋瑋莉持分4坪地捲入建案紛爭被告 法官駁回

2019-12-16 10:31

張綱維現身北檢應訊 回媒體：「有被詐騙啊，廢話。」

2019-12-13 19:05

被熟人猥褻她嗆「你一直意淫我？」 他回「乖」判刑

2019-12-09 18:14

畫面曝光／林森北路四面佛遭縱火 嫌犯對街持手機錄影

2019-12-09 15:03

胯下綁一大包入境桃機闖關 打開驚見5隻活體保育烏龜

2019-12-06 13:58
看更多

熱門文章

影／台南清晨機車等紅燈被撞 預拌混凝土車闖禍1死3傷

2019-12-16 09:14

又一個總經理被職場霸凌？ 亞航前總座遭降職當警衛

2019-12-16 11:12

謝和弦三度到中時大樓 這次不噴漆要和警衛聊天

2019-12-16 12:45

影／2越南女移工騎車外出遇劫 一人遭貨車爆頭輾斃

2019-12-16 15:53

嚇！貨車轉彎車上多1人 原來是機車騎士車禍彈飛後車斗

2019-12-16 14:46

北市火燒四面佛 背後上億利益…警都攔不住

2019-12-16 10:00

彰化食品汙泥傾倒農地案 彰檢查出卜蜂涉案要求清乾淨

2019-12-16 13:53

影／14塊2千萬海洛因磚 藏特製櫃警搜兩次才找到

2019-12-16 11:17

處理行車糾紛 甜美警花眼睛挨拳送醫急診

2019-12-16 14:14

義大醫學院女學生墜樓 傷重不治

2019-12-16 15:29

油漆父看女兒表演怕她丟臉 忍痛用強溶劑狂洗手

2019-12-16 12:07

影／混凝土預拌車疑煞車失靈 一路失控撞擊瞬間曝光

2019-12-16 11:35

燒肉餐廳大半空桌竟回沒位子 詢客服馬上有空位

2019-12-16 16:57

外送員送餐遇眼熟臘腸出迎 喚牠舊名有回應感動噴淚

2019-12-16 13:02

獨／綠皮海洛因磚崛起 比老牌雙獅地球標便宜十萬

2019-12-16 14:17

立委候選人宋瑋莉持分4坪地捲入建案紛爭被告 法官駁回

2019-12-16 10:31

軍人嗆王定宇「袂見笑」判無罪 法官：立委應受較嚴監督

2019-12-16 14:12

驚險！河邊女子抱稚子痛哭嘆命苦 警溫情挽命阻憾事

2019-12-16 13:10

組頭沒看好韓國瑜？ 高雄連破4賭盤無韓讓票

2019-12-16 21:04

先生和別的女人互傳裸露照片 妻子獲判賠30萬

2019-12-16 01:01

在車內玷辱女員工又拉下鐵門猥褻 色老闆被判刑

2019-12-16 07:41

6名俄籍登山客加里山失聯 頭份警方即時救援有驚無險

2019-12-16 14:25

80元收購連署書 中檢首件違反總統選罷法起訴

2019-12-16 11:42

480萬名表交給同事代尋買家 隔天竟被以100萬元典當

2019-12-16 14:37

義大醫學院女學生5樓墜草坪身亡 疑高關懷對象

2019-12-16 16:18

台東市80歲老翁隨家人海邊遊玩 意外落水送醫不治

2019-12-16 14:14

「小燈泡」凶手認吸毒是正向改變 自稱皇帝命

2019-12-16 12:14

車輛遭撞凹陷要報案 她爆料警方：吹風機吹一吹就好

2019-12-16 15:39

高雄機車騎士擦撞單車倒地 險被後方貨櫃車壓扁

2019-12-16 14:34

他聚餐主動幫剝蝦沒人敢吃 竟還被女同事嫌髒

2019-12-16 19:39

上回辱警「奴才」獲不起訴 他這回罵人「廢物」栽了

2019-12-16 16:50

「這次不讓了」 鄭正鈐告民進黨與鄭宏輝違反選罷法

2019-12-16 12:30

桃市平鎮派出所忠犬老死 警員集資樹葬守護駐所

2019-12-16 16:58

政黨票投小黨浪費說惹議 新黨告發陳宗彥涉違反選罷法

2019-12-16 10:58

警46秒拆解警報 後壁炸彈客還無法做筆錄

2019-12-16 00:30

陳師孟將約詢馬案法官 林永頌：監察權可事後監督

2019-12-16 18:06

被影射介入遠航案？ 鄭寶清提告：接受陳情開協調會

2019-12-16 17:12

工人清洗水塔被電死 工廠老闆未斷電被起訴

2019-12-16 13:18

【即時短評】奇案 擄人案竟然只犯社維法？

2019-12-16 20:53

最後一戰！無論輸贏 丁守中選舉訴訟明天將判決確定

2019-12-16 15:06
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top