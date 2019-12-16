羅塔集團不滿被指吸金將提告 宜蘭立委選舉首宗官司

立委選舉競爭激烈，國民黨宜蘭立委候選人呂國華今天引用周刊報導，質疑立委陳歐珀今年7月底疑似幫詐騙集團站台，導致投資人受害，應公開道歉。陳歐珀回應說，當日活動是受邀參加一場外交場合，許多藍綠立委、市議員及外交事務人員都到場，並無投資人被騙，不滿對手莫名指控。

據了解，羅塔控股集團董事長朱傑麟決定，明天上午10點到宜蘭地檢署按鈴控告呂國華競選團隊，將成為宜蘭這次選舉的首宗訴訟官司。

呂國華陣營今天引用周刊報導召開記者會，指出民進黨立委陳歐珀今年7月31日在「羅塔國際未來島發展投資案」說明會中站台，致詞時稱讚朱董事長「具有很豐富國際企業經營觀點」鼓勵大家來支持，這樣站台不是背書那是什麼？

呂國華請問陳歐珀，這樣小的公司有可能獨立投資3千億元的開發案嗎？如果要獨立投資為什麼還要開說明會？難道陳歐珀真的搞不清楚嗎？後來被媒體爆發這是假投資真詐騙的吸金案，造成民眾受騙，陳應該道歉。