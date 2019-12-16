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酒駕擦撞趁就醫落跑 惡男自知難逃法網當天下午投案

2019-12-16 22:00聯合報 記者柯毓庭／即時報導

49歲王姓男子15日凌晨喝酒後開車行經新北市永和區永貞路39巷口時與人發生擦撞，轄區秀朗派出所員警前往處理，王男卻供稱自己癲癇發作需送醫，並趁就診後逃跑，後他在當天下午3時許至土城警分局清水派出所投案，由永和警分局派人帶回，訊後以公共危險罪嫌移送新北地檢；針對警方疏失部分也依法移送，並給予記過。

新北市永和警分局秀朗派出所員警昨天凌晨4時許處理交通事故時，發現現場肇事王男渾身酒氣，因他自稱癲癇發作需就醫，員警基於人道考量將他送往永和耕莘醫院，未料王男就診後要求員警代為繳費，並趁員警繳費時偷溜。

員警發現後，立即通報分局成立專案小組，調閱監視畫面追蹤王男下落；事後王男自知難逃，當天下午3時許前往土城警分局清水派出所投案，由永和警分局派人帶回。

王男供稱，他因多次酒駕無力繳納罰款導致案件均未結案，唯恐此次酒後駕車肇事涉犯公共危險罪嫌會遭地檢聲押，便趁著員警代為繳費時偷跑。警方詢問後依涉犯公共危險罪嫌將他移送新北地檢署，由檢方進行後續偵辦。

針對秀朗派出所員警涉及疏縱人犯一事，永和警分局對所長記過一次、值班員警申誡一次，戒護員警另依疏縱人犯移請新北地檢署偵辦。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

永和警分局。記者柯毓庭／攝影
永和警分局。記者柯毓庭／攝影
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癲癇事故

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