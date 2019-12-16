連幼兒帳戶拿來詐欺35人 女子詐騙再犯被處重刑

桃園市曾犯詐欺罪易科罰金的陳姓女子夥同金姓女子去年12月起，在網路臉書多個親子社群PO文低價兜售嬰兒奶粉、安全座椅、嬰兒推車、除濕機等，詐騙民眾35人共16萬6750元，其中一名洪姓網友購買羊奶粉被騙1萬多元，陳女丈夫郭男明知陳女詐術，還利用2名年幼子女帳號提供陳女詐騙使用，桃園地檢署今天表示，陳女3人依詐欺起訴，檢察官更以陳女不知悔改求處有期徒刑3年以上及宣告強制工作處分。

桃園地檢署調查，陳姓女子（25歲）2年前犯下詐欺罪嫌，被法院判刑2個月，她去年7月易科罰金完畢，卻不知悔改，以缺錢花用為由，夥同金姓女子（24歲）從去年12月到今年2月，在多個網路社群兜售比市價低的奶粉、嬰幼兒商品，陳女甚至裝可憐以撫養2名幼子急需用錢，博取網友同情下單，陳女再利用拍攝填載被害人收件的拖運單假冒手法，取信網友，等網友匯款後，陳、金2女朋分款項，許多網友遲未收到陳女寄送商品，又聯絡陳女不上，才知道受騙，向警方報案、紛紛到她臉書PO文「騙子，快退錢啦！」。

大溪警方今年2月將陳女拘提偵辦及凍結陳女使用的詐騙帳戶，不料她7月易科罰金交保後，陳女的郭姓丈夫（29歲）明知陳女依此詐騙手法騙錢，竟利用2名年幼子女開設帳號，提供陳女繼續詐騙，檢方發現陳女依此手法總共詐騙網友35人、被騙金額從1000元到1萬5000元不等，估計陳女詐騙總金額達16萬6750元，其中一名洪姓女網友為購買羊奶粉被騙1萬多元。