親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台南道場縱火案
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

宜蘭地震中部以北幾乎有感 氣象局：不排除3天內有3.0餘震

連幼兒帳戶拿來詐欺35人 女子詐騙再犯被處重刑

2019-12-16 19:36聯合報 記者曾增勳／即時報導

桃園市曾犯詐欺罪易科罰金的陳姓女子夥同金姓女子去年12月起，在網路臉書多個親子社群PO文低價兜售嬰兒奶粉、安全座椅、嬰兒推車、除濕機等，詐騙民眾35人共16萬6750元，其中一名洪姓網友購買羊奶粉被騙1萬多元，陳女丈夫郭男明知陳女詐術，還利用2名年幼子女帳號提供陳女詐騙使用，桃園地檢署今天表示，陳女3人依詐欺起訴，檢察官更以陳女不知悔改求處有期徒刑3年以上及宣告強制工作處分。

桃園地檢署調查，陳姓女子（25歲）2年前犯下詐欺罪嫌，被法院判刑2個月，她去年7月易科罰金完畢，卻不知悔改，以缺錢花用為由，夥同金姓女子（24歲）從去年12月到今年2月，在多個網路社群兜售比市價低的奶粉、嬰幼兒商品，陳女甚至裝可憐以撫養2名幼子急需用錢，博取網友同情下單，陳女再利用拍攝填載被害人收件的拖運單假冒手法，取信網友，等網友匯款後，陳、金2女朋分款項，許多網友遲未收到陳女寄送商品，又聯絡陳女不上，才知道受騙，向警方報案、紛紛到她臉書PO文「騙子，快退錢啦！」。

大溪警方今年2月將陳女拘提偵辦及凍結陳女使用的詐騙帳戶，不料她7月易科罰金交保後，陳女的郭姓丈夫（29歲）明知陳女依此詐騙手法騙錢，竟利用2名年幼子女開設帳號，提供陳女繼續詐騙，檢方發現陳女依此手法總共詐騙網友35人、被騙金額從1000元到1萬5000元不等，估計陳女詐騙總金額達16萬6750元，其中一名洪姓女網友為購買羊奶粉被騙1萬多元。

地檢署表示，陳女2017年曾因詐欺罪嫌曾受有期徒刑處分，如今再犯，在5年內故意再犯有期徒刑以上之罪為累犯，陳女易科罰金完畢交保後，卻不知悔改，繼續詐騙，犯後多所狡辯、 態度差，足見其藐視法律的規範，嚴重影響網路交易安全，偵結陳女及郭姓丈夫、金女3人依詐騙罪嫌起訴，陳女請求法官量處執行有期徒刑3年以上並宣告強制工作處分。

桃園市陳姓女子（中）犯後繼續詐騙被警方逮捕，桃園地檢署以累犯求處有期徒刑3年以上...
桃園市陳姓女子（中）犯後繼續詐騙被警方逮捕，桃園地檢署以累犯求處有期徒刑3年以上。記者曾增勳／翻攝
分享

詐騙詐欺

延伸閱讀

替同居人出頭 男拍腰包「知道這是什麼」涉恐嚇...

男子要脅公布裸照 女網友被迫免費性服務

兒子酒駕撞死騎士落跑回家 父親出面頂罪被識破

北市議員幕僚帶女回家拍性愛片 正宮發現還遭恐...

相關新聞

囂張債主當街強押男子載走 海山警依社維法偵辦

2019-12-16 19:33

遭北市點名自動續約爭議最多 遭點名媒體：已善盡告知

2019-12-16 20:34

無證據卻強制驗尿 新北警挨批侵害人身自由

2019-12-16 17:00

以為載到長途客人孰料是連環計 2運將被騙3萬多元

2019-12-16 16:51

上回辱警「奴才」獲不起訴 他這回罵人「廢物」栽了

2019-12-16 16:50

切斷瓦斯管線地面竄大火 工人燒傷雙臂獲不起訴

2019-12-16 16:24

最高法院電腦分案爭議 女法官化為創作籲省思

2019-12-16 16:20

最後一戰！無論輸贏 丁守中選舉訴訟明天將判決確定

2019-12-16 15:06

480萬名表交給同事代尋買家 隔天竟被以100萬元典當

2019-12-16 14:37

軍人嗆王定宇「袂見笑」判無罪 法官：立委應受較嚴監督

2019-12-16 14:12

彰化食品汙泥傾倒農地案 彰檢查出卜蜂涉案要求清乾淨

2019-12-16 13:53

「這次不讓了」 鄭正鈐告民進黨與鄭宏輝違反選罷法

2019-12-16 12:30

「小燈泡」凶手認吸毒是正向改變 自稱皇帝命

2019-12-16 12:14

張嘉郡控破壞布條 蘇治芬團隊強調：不可能去割

2019-12-16 12:14

驅離太陽花挨告殺人未遂 黃昇勇：國賠判決是有利影響

2019-12-16 12:12

酒測沒過辯「牙疼用了碘酒」 法官：那是抹的

2019-12-16 11:51

80元收購連署書 中檢首件違反總統選罷法起訴

2019-12-16 11:42

張嘉郡按鈴控告 批對手蘇治芬親自破壞布條

2019-12-16 11:36

又一個總經理被職場霸凌？ 亞航前總座遭降職當警衛

2019-12-16 11:12

政黨票投小黨浪費說惹議 新黨告發陳宗彥涉違反選罷法

2019-12-16 10:58

豆豆先生救過…台男被富商控侵占77億 女友獲不起訴

2019-12-16 10:32

立委候選人宋瑋莉持分4坪地捲入建案紛爭被告 法官駁回

2019-12-16 10:31

丁守中最後一搏！選舉無效案17日宣判 無論勝敗都定讞

2019-12-15 16:28

替同居人出頭 男拍腰包「知道這是什麼」涉恐嚇遭訴

2019-12-15 15:10

警政署選前強力出擊 查獲36件選舉賭盤

2019-12-15 14:55

張綱維現身北檢應訊 回媒體：「有被詐騙啊，廢話。」

2019-12-13 19:05

被熟人猥褻她嗆「你一直意淫我？」 他回「乖」判刑

2019-12-09 18:14

畫面曝光／林森北路四面佛遭縱火 嫌犯對街持手機錄影

2019-12-09 15:03

胯下綁一大包入境桃機闖關 打開驚見5隻活體保育烏龜

2019-12-06 13:58
看更多

熱門文章

影／台南清晨機車等紅燈被撞 預拌混凝土車闖禍1死3傷

2019-12-16 09:14

又一個總經理被職場霸凌？ 亞航前總座遭降職當警衛

2019-12-16 11:12

謝和弦三度到中時大樓 這次不噴漆要和警衛聊天

2019-12-16 12:45

影／2越南女移工騎車外出遇劫 一人遭貨車爆頭輾斃

2019-12-16 15:53

嚇！貨車轉彎車上多1人 原來是機車騎士車禍彈飛後車斗

2019-12-16 14:46

北市火燒四面佛 背後上億利益…警都攔不住

2019-12-16 10:00

彰化食品汙泥傾倒農地案 彰檢查出卜蜂涉案要求清乾淨

2019-12-16 13:53

油漆父看女兒表演怕她丟臉 忍痛用強溶劑狂洗手

2019-12-16 12:07

影／混凝土預拌車疑煞車失靈 一路失控撞擊瞬間曝光

2019-12-16 11:35

義大醫學院女學生墜樓 傷重不治

2019-12-16 15:29

燒肉餐廳大半空桌竟回沒位子 詢客服馬上有空位

2019-12-16 16:57

影／14塊2千萬海洛因磚 藏特製櫃警搜兩次才找到

2019-12-16 11:17

外送員送餐遇眼熟臘腸出迎 喚牠舊名有回應感動噴淚

2019-12-16 13:02

獨／綠皮海洛因磚崛起 比老牌雙獅地球標便宜十萬

2019-12-16 14:17

立委候選人宋瑋莉持分4坪地捲入建案紛爭被告 法官駁回

2019-12-16 10:31

驚魂46秒 警智取攻堅炸彈客生死一線間

2019-12-15 22:49

先生和別的女人互傳裸露照片 妻子獲判賠30萬

2019-12-16 01:01

軍人嗆王定宇「袂見笑」判無罪 法官：立委應受較嚴監督

2019-12-16 14:12

處理行車糾紛 甜美警花眼睛挨拳送醫急診

2019-12-16 14:14

在車內玷辱女員工又拉下鐵門猥褻 色老闆被判刑

2019-12-16 07:41

驚險！河邊女子抱稚子痛哭嘆命苦 警溫情挽命阻憾事

2019-12-16 13:10

6名俄籍登山客加里山失聯 頭份警方即時救援有驚無險

2019-12-16 14:25

80元收購連署書 中檢首件違反總統選罷法起訴

2019-12-16 11:42

480萬名表交給同事代尋買家 隔天竟被以100萬元典當

2019-12-16 14:37

台東市80歲老翁隨家人海邊遊玩 意外落水送醫不治

2019-12-16 14:14

「小燈泡」凶手認吸毒是正向改變 自稱皇帝命

2019-12-16 12:14

義大醫學院女學生5樓墜草坪身亡 疑高關懷對象

2019-12-16 16:18

車輛遭撞凹陷要報案 她爆料警方：吹風機吹一吹就好

2019-12-16 15:39

上回辱警「奴才」獲不起訴 他這回罵人「廢物」栽了

2019-12-16 16:50

「這次不讓了」 鄭正鈐告民進黨與鄭宏輝違反選罷法

2019-12-16 12:30

高雄機車騎士擦撞單車倒地 險被後方貨櫃車壓扁

2019-12-16 14:34

政黨票投小黨浪費說惹議 新黨告發陳宗彥涉違反選罷法

2019-12-16 10:58

警46秒拆解警報 後壁炸彈客還無法做筆錄

2019-12-16 00:30

被影射介入遠航案？ 鄭寶清提告：接受陳情開協調會

2019-12-16 17:12

他聚餐主動幫剝蝦沒人敢吃 竟還被女同事嫌髒

2019-12-16 19:39

最後一戰！無論輸贏 丁守中選舉訴訟明天將判決確定

2019-12-16 15:06

不顧妻面兩度猥褻女員工 噁男免入獄代價30萬

2019-12-16 13:26

直播情史說一半 男突闖入狂砍

2019-12-16 00:30

韓競總發言人王淺秋 再赴市刑大提告網友

2019-12-16 15:23

工人清洗水塔被電死 工廠老闆未斷電被起訴

2019-12-16 13:18
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top