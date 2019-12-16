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萬噸食品污泥回填農地沖入河 業者賺黑心財遭訴

2019-12-16 19:03中央社 彰化16日電

彰化檢方查緝芳苑鄉多處空地遭傾倒廢棄物，起訴卜蜂公司多名幹部及相關業者10多人，查出業者收受食品污泥後，將1萬多噸污泥棄置側溝、沖入河川，不法所得新台幣2196萬多元。

日前有民眾發現，彰化縣芳苑鄉、埤頭鄉有多處空地遭棄置廢棄物，且傳出陣陣惡臭，彰化檢警循線追查，發現污泥來自多間食品廠，其中卜蜂肉品公司南投肉品加工廠明知委託的福茂公司將廢棄污泥隨意棄置，沒有依法製作成肥料，但為節省處理費用，仍與福茂公司合作，事後卜蜂公司南投廠多名幹部以及相關業者等10多人遭起訴。

根據台灣彰化地方檢察署今天公布的起訴書，除了卜峰公司南投肉品廠外，台灣多間食品業者所生產的食品污泥交由廢棄物處理業者處置，但業者未依規定製作成飼料，反而隨意棄置。

檢方另查出，欣農好肥料公司陳姓業者和馮姓廠長，涉嫌將收受的食品加工污泥隨意棄置，或是將污泥用挖土機挖入大排側溝，再抽取地下水，將側溝內的污泥直接沖入大排河川內，檢方估算，以民國108年1月到8月估算，沖入河川內的污泥約有1萬多噸，業者不法所得高達新台幣2196萬多元。

檢方指出，欣農好肥料公司陳姓業者以及馮姓廠長將食品加工污泥排入河川，以幾乎不需成本方式，大賺黑心廢棄物處理費用，審酌被告2人造成對環境的破壞，依違反廢棄物清理法，建請法官從重量刑，陳姓業者應執行有期徒刑5年，馮姓廠長應執行徒刑3年6個月。

檢方查出，食品業者所交付處理的食品加工污泥，在沒有進行任何處理的狀況下，透過掮客交給清運業者隨地棄置，棄置地點包含彰化縣芳苑鄉、埤頭鄉、溪州鄉等10處農地。

廢棄物肉品

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