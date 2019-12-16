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陳師孟將約詢馬案法官 林永頌：監察權可事後監督

2019-12-16 18:06聯合報 記者賴佩璇／台北即時報導

民間司改會董事長林永頌。 聯合報系資料照片／記者陳正興攝影
民間司改會董事長林永頌。 聯合報系資料照片／記者陳正興攝影
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台北地院法官唐玥審理前總統馬英九洩密案，依「院際協調權」等作為判馬英九無罪的理由之一，監察委員陳師孟認為審判過程有調查必要，決定下月約詢唐玥。民間司改會董事長林永頌表示，監察權可以事後監督司法官，這符合程序，不過就唐玥這起個案自己並不清楚詳情，不方便回應。

唐玥是司法官學院53期結業，台大法律系畢業，原審判事務分配在台北地院刑事庭，目前已轉任民事庭審理民事案件。

前總統馬英九2013年9月因「九月政爭」與前檢察總長黃世銘被訴洩密等罪，一審台北地院判決馬英九無罪，二審台灣高等法院改判馬英九有罪，馬被判處有期徒刑4月，馬不服提上訴，高院更一審後來判決馬英九無罪確定。

馬英九洩密案一審由唐玥獨任審理；二審判馬英九有罪的合議庭是法官江振義、潘翠雪、許文章；更一審判決馬英九無罪確定的合議庭是法官張惠立、游士珺、柯姿佐。

林永頌說，就唐玥這起個案自己並不清楚詳情，不方便回應。不過，他認為監察權是可以事後監督司法官，監察委員若接獲陳情、檢舉或主動調查案件，可以約詢法官。通常一審法官在審理中（繫屬）中，監察委員不會出手。

他表示，「司法獨立很重要，但不可以無限上綱。」如果是審理的態度不佳問題，或是不遵守程序，監察委員可以是當介入監督，程序上可以發函請法官說明或約詢，但這條線怎麼畫？「很難啦！」

舉極端一點的例子，法官說要判一個被告有罪，理由是被告自白認罪加上客觀證據，但其實沒有這些事證，這樣就是有重大故意、過失、瑕疵的違失，監委事後可以介入法官判斷核心，但如果沒有重大疏失，就不可以讓法官被彈劾。因為自白採不採信是法官判斷核心，監委不見得要介入。

馬英九陳師孟台灣高等法院

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