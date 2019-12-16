三基金會附隨組織案 北高行聲請釋憲

財團法人民族、民權及國家發展三基金會，去年被黨產會認定為國民黨附隨組織，共9千萬元財產均禁止處分，三基金會不服提告。台北高等行政法院合議庭對黨產條例第2條第1項、第2項、第4條第2款前段、第8條第5項前段、第14條有違憲確信，上月29日裁定停止審理並聲請釋憲，目前雙方均未抗告。

處分書指出，欣裕台公司在2015年各捐助三千萬元，成立財團法人民族基金會、民權基金會及國家發展基金會等三基金會。時任黨主席朱立倫曾於2015年11月25日公開說明：「……那這個屬於黨捐贈的基金會，當然先由黨務幹部來負責擔任董監事」等語，可證實三基金會實由國民黨授意捐贈而設立。

處分書指出，民族等三基金會僅得動支之財產為國民黨透過欣裕台公司捐贈之各三千萬元設立基金所生之孳息；且國民黨黨職人員以無償或極低對價提供基金會勞務；又三基金會都設址於國民黨中央黨部，無償使用其辦公處所，由此證明三基金會在財務方面是受國民黨的實質控制。

三基金會不服提撤銷訴訟，去年12月26日曾開庭，法官詢問基金會律師是否希望聲請釋憲？律師回答是。合議庭今年11月29日裁定停止訴訟，抗告期間屆滿日12月19日，目前雙方均尚未提抗告。

裁定指出，本案原處分所適用法律即黨產條例第2條第1項、第2項、第4條第2款前段、第8條第5項前段、第14條，經合議庭確信有違憲（違反憲法第1條、第2條、第7條、第23條），且顯然於該案件裁判結果有影響；合議庭並已提出客觀上形成確信法律為違憲具體理由，聲請解釋憲法。

司法院釋字第371號解釋意旨（法官於審理案件時，對於應適用法律，依其合理確信，認為有牴觸憲法疑義者，自應許其先行聲請解釋憲法，以求解決。是遇有前述情形，各級法院得以之為先決問題裁定停止訴訟程序，並提出客觀上形成確信法律為違憲具體理由，聲請司法院大法官解釋）。而依行政訴訟法第178條之1之規定，裁定於司法院大法官就本案聲請解釋憲法案作成解釋公布前，停止本件訴訟程序。