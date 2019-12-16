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警政署全國視訊會議 宣示維護選舉治安

2019-12-16 16:44中央社 台北16日電

吳姓男子12日在國民黨台南後壁黨部置放疑似爆裂物，警方發動攻堅逮人。由於不到1個月就要投票，警政署已指示全國各警察機關加強維安，今天邀集全國734名重要警察幹部視訊會議。

警政署今天發布新聞稿表示，台南市國民黨後壁區黨部於12日遭吳男放置疑似爆裂物，署長陳家欽獲報後，立即指示全國各警察機關提高警覺，加強各項維安措施，並對鐵路、航空、高鐵、捷運等重要運輸系統加強警戒和巡邏，避免被放置危險物品或遭受破壞，經刑事局、台南市及高雄市警察局通力合作，迅速於2天內將吳男逮捕到案，展現警方高效率偵辦能量。

由於距離選舉投開票日不到1個月，警政署說，今天也邀集全國各警察機關局長、副局長及分局長等重要警察幹部共734人，召開專案視訊會議，宣示維護相關總統、副總統候選人及立委參選人安全，為當前最首要工作決心。

警政署指出，為維護相關總統、副總統候選人及立委參選人安全，已請各警察機關主官對各項選舉治安維護勤務親自規劃和現場指揮；對總統副總統候選人住居所及投宿處所、造勢與掃街拜票等活動，配合國家安全局規劃編組，全力執行安維勤務。

同時，也維護各立法委員參選人、競選處所及各項選舉活動的安全；另就選票印製、運送及保存工作，將與選務機關密切配合、強化維安作為，協助維護選務工作平安完成。

對於賄選、地下賭盤與境外資金等影響選舉公平性的不法行為，警政署表示，將偵辦到底，以展現政府維護選舉公正、公平的決心。

其中，全國各警察機關於10至13日同步執行專案大掃蕩，「全國同步查緝賭博專案」查獲694件、1389人、查扣賭資新台幣3688萬7069元；「全國同步掃黑行動」查緝幫派犯罪組織38個、犯嫌327人；「掃蕩地下金融專案」查獲45件、160人，查扣不法犯罪所得1340萬元、地下匯兌31.3億元。

警政署強調，打擊不法無時限、無上限也無底限，一定會全力防堵黑幫、境外勢力、資金介入選舉，以維護選舉公平；另，法定競選活動期間，各項競選活動場次遽增，將秉持依法行政、行政中立原則，嚴防衝突、糾紛，對於暴力行為，一定嚴正執法。

警察

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