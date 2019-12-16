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最高法院電腦分案爭議 女法官化為創作籲省思

2019-12-16 16:20聯合報 記者王宏舜／台北即時報導

法國浪漫主義畫家西奧多·傑利柯1818、19年間創作「美杜莎之筏」油畫，描繪海軍巡防艦美杜莎號沉沒後生還者的求生場面，議題引發當時輿論熱議。最高法院1年多前爆發女法官遭「分案霸凌」風波，擅長美術的高院刑事庭女法官郭豫珍日前創作「電腦只會揀土豆？」多媒體繪畫，主題吸睛，她表示無意評斷這起事件，只想記錄發生在自己周遭的經驗。

女法官楊絮雲調任最高法院期間，疑遭分案不公霸凌，最高院將久懸、且非她專業的案件「挖出來」塞給她，去年她調回台灣高等法院民事庭。監察委員介入調查，上月請司法院督促改善並對院長鄭玉山進行職務監督，而立委也點名「做不到（改革）就應該換掉」。鄭玉山領導能力接連遭疑，為最高院史上罕見，但司法院至今仍未說明要如何處置鄭。

郭豫珍讀基隆女中時，因升學壓力，美術課時許多同學用來溫習英語、數學，但她卻喜歡畫畫，無論素描、水彩都興趣盎然。考大學時，第一志願是師大美術系，但她家人反對，只好作罷。等到法官的工作穩定後，她開始和同好到外頭寫生，並拜油畫大師楊永福為師；楊傾囊相授，讓她覺得受用無窮。

楊絮雲事件因司法院遲遲未給予交代，楊和丈夫、高院刑事庭庭長周盈文今年8月共同召開記者會，揭穿最高法院分案騙局。楊絮雲2017年9月7日調至最高法院，負責特殊商事專庭，卻分配到屬於「環境安全」的RCA水汙染案，從前年9月至去年3月，她分到的專業案件高達20件，另外6名特殊商事專庭的法官總共才分到15件。最高法院宣稱是「電腦分案」造成，但新聞稿卻坦承「電腦分案只會分給楊絮雲一人」。

原本多以繪畫風景、追求美好事物為主題的郭豫珍表示，看到同事出現在新聞上頭，那種「近距離」的感受教人難以忘懷，開始發想「電腦只會揀土豆？」這幅畫，她利用周末暇餘作畫，而且使用的「道具」不是只有顏料，還包括孩子淘汰的電腦鍵盤和滑鼠等「實物」。

早期一部牛奶花生的廣告詞講道「電腦也會揀土豆喔？每粒都同款這麼大粒，綿綿、鬆鬆」，這句話許多人至今難忘。在郭豫珍這幅長91公分、寬72.5公分的作品中，創作底圖以一個「大眼睛」代表在全民的注視下，用閉目靜坐的全裸女子象徵司法運作機制完全透明公開，沒有任何情緒、無視外界人事，表達司法分案的電腦是六親不認、大公無私。

郭豫珍說，電腦只認得「0」與「1」兩種訊號，她試著用0和1這兩個數字編織出「公平正義」和「灋（法）」字來代表電腦螢幕，再將鍵盤設計成有如「口紅牆」般的絢麗意象，連滑鼠的色彩都是代表藍、黑色的法官法袍。在畫作中，她將新聞事件的各角度報導撕成碎片，黏貼在畫布下沿兩側，再用自由滴灑和大筆刷的方式讓內容產生隱晦不明的效果，這意思是「各自解讀」。

她提出省思，指經由電腦的運算和人的輔助，是否就能產生司法最核心的價值「公平正義」？

郭豫珍表示，她不帶評價地用藝術創作的方式來呈現這一件司法史上備受矚目的事件，也不擔心有人貼她標籤、點油做記號，她認為「創作可以回歸自身經歷」，讓觀者自己去解讀；就像是「美杜莎之筏」，畫的只是一件曾經發生過的事。

台灣高等法院法官郭豫珍將沸沸揚揚的最高法院「電腦分案」爭議轉化成多媒體創作「電腦...
台灣高等法院法官郭豫珍將沸沸揚揚的最高法院「電腦分案」爭議轉化成多媒體創作「電腦只會揀土豆？」，她表示繪畫不僅是追求美好的事物，也可以記錄歷史。記者王宏舜／攝影
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台灣高等法院法官郭豫珍將沸沸揚揚的最高法院「電腦分案」爭議轉化成多媒體創作「電腦...
台灣高等法院法官郭豫珍將沸沸揚揚的最高法院「電腦分案」爭議轉化成多媒體創作「電腦只會揀土豆？」，她表示繪畫不僅是追求美好的事物，也可以記錄歷史。記者王宏舜／攝影
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司法院霸凌玉山

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