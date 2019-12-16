最高法院電腦分案爭議 女法官化為創作籲省思

法國浪漫主義畫家西奧多·傑利柯1818、19年間創作「美杜莎之筏」油畫，描繪海軍巡防艦美杜莎號沉沒後生還者的求生場面，議題引發當時輿論熱議。最高法院1年多前爆發女法官遭「分案霸凌」風波，擅長美術的高院刑事庭女法官郭豫珍日前創作「電腦只會揀土豆？」多媒體繪畫，主題吸睛，她表示無意評斷這起事件，只想記錄發生在自己周遭的經驗。

女法官楊絮雲調任最高法院期間，疑遭分案不公霸凌，最高院將久懸、且非她專業的案件「挖出來」塞給她，去年她調回台灣高等法院民事庭。監察委員介入調查，上月請司法院督促改善並對院長鄭玉山進行職務監督，而立委也點名「做不到（改革）就應該換掉」。鄭玉山領導能力接連遭疑，為最高院史上罕見，但司法院至今仍未說明要如何處置鄭。

郭豫珍讀基隆女中時，因升學壓力，美術課時許多同學用來溫習英語、數學，但她卻喜歡畫畫，無論素描、水彩都興趣盎然。考大學時，第一志願是師大美術系，但她家人反對，只好作罷。等到法官的工作穩定後，她開始和同好到外頭寫生，並拜油畫大師楊永福為師；楊傾囊相授，讓她覺得受用無窮。

楊絮雲事件因司法院遲遲未給予交代，楊和丈夫、高院刑事庭庭長周盈文今年8月共同召開記者會，揭穿最高法院分案騙局。楊絮雲2017年9月7日調至最高法院，負責特殊商事專庭，卻分配到屬於「環境安全」的RCA水汙染案，從前年9月至去年3月，她分到的專業案件高達20件，另外6名特殊商事專庭的法官總共才分到15件。最高法院宣稱是「電腦分案」造成，但新聞稿卻坦承「電腦分案只會分給楊絮雲一人」。

原本多以繪畫風景、追求美好事物為主題的郭豫珍表示，看到同事出現在新聞上頭，那種「近距離」的感受教人難以忘懷，開始發想「電腦只會揀土豆？」這幅畫，她利用周末暇餘作畫，而且使用的「道具」不是只有顏料，還包括孩子淘汰的電腦鍵盤和滑鼠等「實物」。

早期一部牛奶花生的廣告詞講道「電腦也會揀土豆喔？每粒都同款這麼大粒，綿綿、鬆鬆」，這句話許多人至今難忘。在郭豫珍這幅長91公分、寬72.5公分的作品中，創作底圖以一個「大眼睛」代表在全民的注視下，用閉目靜坐的全裸女子象徵司法運作機制完全透明公開，沒有任何情緒、無視外界人事，表達司法分案的電腦是六親不認、大公無私。

郭豫珍說，電腦只認得「0」與「1」兩種訊號，她試著用0和1這兩個數字編織出「公平正義」和「灋（法）」字來代表電腦螢幕，再將鍵盤設計成有如「口紅牆」般的絢麗意象，連滑鼠的色彩都是代表藍、黑色的法官法袍。在畫作中，她將新聞事件的各角度報導撕成碎片，黏貼在畫布下沿兩側，再用自由滴灑和大筆刷的方式讓內容產生隱晦不明的效果，這意思是「各自解讀」。

她提出省思，指經由電腦的運算和人的輔助，是否就能產生司法最核心的價值「公平正義」？