韓競總發言人王淺秋 再赴市刑大提告網友

韓國瑜競總發言人王淺秋，再赴市刑大提告網友。記者廖炳棋／攝影 分享 facebook

國民黨總統候選人韓國瑜競選總部發言人王淺秋，今天下午2時許，再度因為網路假消息到台北市刑大報案，王淺秋出示擷取圖片，有網友要求韓粉投票時要在選票上簽名，等於變相成為廢票，王要求警方盡快找出幕後黑手。

王淺秋10日才因類似網路假訊息到市刑大報案，現在又出現另一名網友張貼假訊息，王說上一次報案後，警方還沒有抓到涉案人士。這次再度提告，是希望制止這種不實傳聞繼續散播。她要求警方能夠加強查緝力道，盡快抓到這些躲藏在螢幕後的人。

王淺秋表示，只要以後再發現類似貼文，就會再來警局報案，她提醒這些貼文有觸犯選罷法的嫌疑，發文者恐將面臨刑責。