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彰化食品汙泥傾倒農地案 彰檢查出卜蜂涉案要求清乾淨

2019-12-16 13:53聯合報 記者林敬家／彰化即時報導

彰化芳苑鄉一帶今年6月間遭民眾檢舉農地堆置大量不明廢棄物，滲出黑水並散發惡臭，彰化檢警當時已掌握有機肥料業者與載運司機涉案，近月擴大追查進一步追上游，查出上市公司台灣卜蜂公司管理階層也涉入其中，彰化地檢署偵查終結，將卜蜂南投肉品加工廠蕭姓協理、許姓經理、賴姓課長等人及彰化3間有機肥料業者依涉嫌違反廢棄物清理法等罪嫌提起公訴。

國內多家知名食品大廠製程每天產出大量的原料汙泥，檢警查出2年前由彰化縣3家有肥料正的再利用業者承攬準備生產成有機肥料，今年7月間卻被發現設籍彰化、台南的福茂公司、欣農好公司、方圓公司以有機肥業者涉嫌與清運公司偽造卡車行車紀錄及三聯單，再違法棄置在芳苑鄉多筆農地，臭氣沖天，農地也因滲出的汙水受害。

彰化地檢署為追出上游產源，近月總計8次偵查行動，搜索10餘處所，動員檢、警199人次，期間共計羈押犯嫌12人，同時查扣業者不法犯罪所得約1千5百萬元，查出明確涉案產源的卜蜂公司原本請清運公司處理一公噸需負擔近5、6千費用，透過仲介交由福茂公司處理每公噸可節省約1千5百元成本，檢方估算去年至今年中從卜蜂產出的不法傾倒的食品汙泥約3千公噸，不法犯罪所得約5千多萬元。

彰化檢方指出，環保案件的最終目標除了追出犯罪所得外，最重要的是清除廢棄物，恢復環境原狀，已發文環保局通知業者處理，但農糧署不同意這些問題食品汙泥再回到合法有機肥料廠再利用，卜蜂有意提出清除計畫，據了解若由環保公司的私人焚化爐集中焚燒汙泥，一公噸處理費至少要2萬元以上。

檢方調查，卜蜂公司南投肉品加工廠因產出大量食品加工污泥，再利用業者福茂有機肥料公司無法負荷處理量，卜蜂公司蕭姓協理指示許姓經理代課姓課長與陳姓清運業者、黃姓仲介理等人勾結，以不實清運三聯單及關閉GPS等方式，規避環保機關稽查、管制廢棄物流向，福茂公司再以再利用機構為掩飾，收取食品加工污泥處理費，卻將污泥透過仲介交清運業者隨意棄置。

檢方表示，該案件食品產源、清運業者與再利用業者簽署三方合約，卻聯合勾結未依規定如實申報寶食品加工汙泥流向，破解環保機關以三聯單方式管制廢棄物流向，破壞原本三方間可以相互牽制監督的機制、聯合違法，使公部門無法發揮預期管制效用。

彰化地檢署認為黃姓清運業者（42歲）犯後狡辯企圖脫罪，請求法官從重量刑，並具體求刑5年有期徒刑，另卜蜂公司蕭姓協理（44歲）等人具體求刑2年6個月、並對違法業者追回部分不法所得。另，卜蜂公司緩起訴處分2年，須向公庫支付300萬公益捐。並應依彰化環保局命令恢復環境責任。

3家清運業者承攬國內食品公司生產後的汙泥，竟違法傾倒在彰化縣芳苑鄉多處農地。報系...
3家清運業者承攬國內食品公司生產後的汙泥，竟違法傾倒在彰化縣芳苑鄉多處農地。報系資料照
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廢棄物卜蜂

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