「這次不讓了」 鄭正鈐告民進黨與鄭宏輝違反選罷法

國民黨新竹市立委候選人鄭正鈐今天上午由律師陪同召開記者會，嚴厲譴責民進黨新竹市黨部及民進黨新竹市立委候選人鄭宏輝，鄭正鈐表示，看在過去的同窗情誼，都以溫良恭儉讓的態度，看待鄭宏輝，但這次鄭宏輝以魚目混珠的抹黑方式散播不實訊息，連有人持玩具槍闖進他的服務處，以及他是證人、案外人以及訴外人的案件，也拿來栽贓他「到處欠錢、被告」，不但構成毀謗並同時違反選罷法，意圖使人不當選，他決定硬起來「這次不讓了」，今天在律師見證下於上午11時10分在新竹地檢署按鈴申告。

鄭正鈐表示，司法院網站公開的相關案件皆已妥善處理好了，其中108年大多都是同一事件，因為幫朋友為人作保而受到連累，沒有任何欠錢不還的案件，否則財產早被查封。律師黃俊頴指出，對方這種作法其實就是假新聞的操作模式，假中有真、真中有假，「在司法院網站打上『鄭宏輝』三個字，就出現109筆案件，這樣是不是也可以說鄭宏輝官司纏身呢？」。

針對民進黨新竹市黨部印製的文宣所載明的案件，及鄭宏輝發布新聞引用的案號，律師黃俊頴表示，文宣內容包括身為債權人向對方提告，已還鄭正鈐清白且毋庸給付的判決，也有對方已撤回告訴的案件、貸款案件以及身為案外人、訴外人、證人等官司，皆已妥善處理完成，但對方未經查證即以印製文宣及發布新聞於大眾媒體傳播的手法，散播不實訊息混淆選民視聽，已構成刑法毀謗罪，並意圖使他人不當選亦已觸犯選罷法。

鄭正鈐引用美國民權運動領袖馬丁·路德·金恩名言「最大的悲劇，不是壞人的囂張，而是好人的沉默」，因此他決定訴諸法律，抵制惡質選風，也呼籲選民共同遏止選舉惡風，下架用抹黑救選情的候選人。