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「這次不讓了」 鄭正鈐告民進黨與鄭宏輝違反選罷法

2019-12-16 12:30聯合報 記者張雅婷／新竹即時報導

國民黨新竹市立委候選人鄭正鈐今天上午由律師陪同召開記者會，嚴厲譴責民進黨新竹市黨部及民進黨新竹市立委候選人鄭宏輝，鄭正鈐表示，看在過去的同窗情誼，都以溫良恭儉讓的態度，看待鄭宏輝，但這次鄭宏輝以魚目混珠的抹黑方式散播不實訊息，連有人持玩具槍闖進他的服務處，以及他是證人、案外人以及訴外人的案件，也拿來栽贓他「到處欠錢、被告」，不但構成毀謗並同時違反選罷法，意圖使人不當選，他決定硬起來「這次不讓了」，今天在律師見證下於上午11時10分在新竹地檢署按鈴申告。

鄭正鈐表示，司法院網站公開的相關案件皆已妥善處理好了，其中108年大多都是同一事件，因為幫朋友為人作保而受到連累，沒有任何欠錢不還的案件，否則財產早被查封。律師黃俊頴指出，對方這種作法其實就是假新聞的操作模式，假中有真、真中有假，「在司法院網站打上『鄭宏輝』三個字，就出現109筆案件，這樣是不是也可以說鄭宏輝官司纏身呢？」。

針對民進黨新竹市黨部印製的文宣所載明的案件，及鄭宏輝發布新聞引用的案號，律師黃俊頴表示，文宣內容包括身為債權人向對方提告，已還鄭正鈐清白且毋庸給付的判決，也有對方已撤回告訴的案件、貸款案件以及身為案外人、訴外人、證人等官司，皆已妥善處理完成，但對方未經查證即以印製文宣及發布新聞於大眾媒體傳播的手法，散播不實訊息混淆選民視聽，已構成刑法毀謗罪，並意圖使他人不當選亦已觸犯選罷法。

鄭正鈐引用美國民權運動領袖馬丁·路德·金恩名言「最大的悲劇，不是壞人的囂張，而是好人的沉默」，因此他決定訴諸法律，抵制惡質選風，也呼籲選民共同遏止選舉惡風，下架用抹黑救選情的候選人。

鄭宏輝對此回應表示，文宣上的資訊都是透過司法院網站取得的公開資料，很容易就查詢的到，一般大眾也能查詢，絕對不是捏造的，「鄭正鈐要做的應該是說清楚、講明白」，鄭宏輝除了嗆鄭正鈐欠下的3230萬是法院有裁判結果的，並酸鄭正鈐「那還沒有裁判結果的或者現在進行式的，或者有些隱忍不發、委屈求全、息事寧人的不知道還有多少」。

民進黨新竹市黨部及民進黨新竹市立委候選人鄭宏輝昨天發放攻擊鄭正鈐的文宣。記者張雅...
民進黨新竹市黨部及民進黨新竹市立委候選人鄭宏輝昨天發放攻擊鄭正鈐的文宣。記者張雅婷／攝影
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國民黨新竹市立委候選人鄭正鈐今天上午由律師陪同召開記者會，並前往新竹地檢署按鈴申...
國民黨新竹市立委候選人鄭正鈐今天上午由律師陪同召開記者會，並前往新竹地檢署按鈴申告，向民進黨新竹市黨部及鄭宏輝提告意圖使人不當選與毀謗。記者張雅婷／攝影
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國民黨新竹市立委候選人鄭正鈐今天上午由律師陪同召開記者會，並前往新竹地檢署按鈴申...
國民黨新竹市立委候選人鄭正鈐今天上午由律師陪同召開記者會，並前往新竹地檢署按鈴申告，向民進黨新竹市黨部及鄭宏輝提告意圖使人不當選與毀謗。記者張雅婷／攝影
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國民黨新竹市立委候選人鄭正鈐今天上午由律師陪同召開記者會，並前往新竹地檢署按鈴申...
國民黨新竹市立委候選人鄭正鈐今天上午由律師陪同召開記者會，並前往新竹地檢署按鈴申告，向民進黨新竹市黨部及鄭宏輝提告意圖使人不當選與毀謗。記者張雅婷／攝影
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民進黨新竹市黨部及民進黨新竹市立委候選人鄭宏輝昨天發放攻擊鄭正鈐的文宣。記者張雅...
民進黨新竹市黨部及民進黨新竹市立委候選人鄭宏輝昨天發放攻擊鄭正鈐的文宣。記者張雅婷／攝影
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鄭宏輝鄭正鈐2020選舉新竹市立委2020選舉

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