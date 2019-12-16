張嘉郡控破壞布條 蘇治芬團隊強調：不可能去割

雲林縣第一選區立法委員候選人張嘉郡今天由律師陪同到雲林地檢署，按鈴控告對手立委蘇治芬破壞競選布條；對此，蘇治芬的競選團隊表示，該布條無具名，蘇委員不可能去割布條。

蘇治芬競選團隊發言人邱世文說，遭破壞的布條沒有具名，他們請教過律師，布條是黑函，蘇委員也向他們提及這很明確是黑函要注意，因此蘇委員不可能去割布條。