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驅離太陽花挨告殺人未遂 黃昇勇：國賠判決是有利影響

2019-12-16 12:12聯合報 記者林孟潔／台北即時報導

2014年太陽花學運行政院驅離行動爆濺血風波，前立委周倪安等人自訴台北市警察局前局長黃昇勇殺人未遂，一審判黃無罪；周不服上訴，台灣高等法院今天開庭，當庭勘驗案發當天錄影光碟，

庭後被問及太陽花國賠判決是否會影響本案二審訴訟，黃昇勇指出，「是有利的影響」。

審判長楊力進開庭時指出，立法院日前三讀通過刑事訴訟法修正條文，新增被害人參與審判制度，雖然總統尚未公布生效，仍不應剝奪被害人的權益。法官逐一詢問今天到庭的被害人及其他訴訟代理人是否要以被害人身分參與審判；除到庭到李孟融、洪聖超回答「要參與審判」，其餘被害人委任律師均答要和當事人討論之後再決定。審判長諭知總統公布相關條文生效後一周內，欲參與審判的被害人應補正聲請狀。

周倪安委任律師尤伯祥聲請勘驗案發當天錄影光碟，加強法官心證；合議庭今天當庭播放案發當天錄影畫面，尤伯祥表示，從畫面中可看出警察邊拉人邊拿警棍打人，或用盾牌向下敲擊民眾；另一審時黃昇勇和到庭作證的分局長均稱水炮車僅往空中噴灑，但從畫面看來是直接朝民眾身體直射，其中還有已故的被害人周榮宗，有一定的危險性，也違反警方執法的SOP。

其餘自訴代理人主張，民眾沒有攻擊警察，但警方卻直接拿警棍打人，或用水砲車攻擊民眾，且「只是冰山一角而已」。從影片中可看出現場警察並無口頭勸離，而是一進場就打人，且他們追究的是現場指揮官的責任，與影片中是否為本案救濟當事人無關。

黃昇勇委任律師則表示，周榮宗在民事判決中提出的診斷證明書並沒有提及頭部有傷，影片中該區指揮官是大安分局前分局長薛文容，而薛已經被判決無罪確定，且周榮宗民事被判賠10萬元，並非因被水炮車攻擊，而是有證人指出周被警察踢到；另一審判決並無否認少部分民眾受到攻擊，認為自訴人的主張無法動搖原判決的認定。

他說，影片中只有林明慧、周榮宗是本案救濟的被害人，其餘人事後沒有提告或追究，從影片中可看出大多數現場警察以勸離、架離方式執勤，不能以個案、少數警察的作為，認定黃昇勇有指示、放任下屬非法執勤。

法官諭知若被害人參與審判有聲請證據調查，則訂2020年2月7日下午2點半續行準備程序；若無，則改訂2月17日上午9點半行言詞辯論程序。

太陽花學運緣於2014年立法院審查海峽兩岸服務貿易協議，遭質疑黑箱作業，學運分子3月18日霸占立法院，3月23日攻佔行政院，警方聽令驅離，引爆流血衝突，隨後，民眾告官殺人未遂，執法警察與警察指揮上級系統都中箭。

民事部分，前台聯黨立委周倪安等29人向台北市政府、台北市政府警察局提國家賠償，台北地方法院判台北市警局應賠償周倪安等14人各10萬至20萬元不等，總金額達111萬1570元，台北市警局已提起上訴。

台北市警局前局長黃昇勇。記者林孟潔／攝影
台北市警局前局長黃昇勇。記者林孟潔／攝影
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台北市警局前局長黃昇勇今天到高等法院開庭。記者林孟潔／攝影
台北市警局前局長黃昇勇今天到高等法院開庭。記者林孟潔／攝影
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警察太陽花學運國賠

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