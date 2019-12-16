80元收購連署書 中檢首件違反總統選罷法起訴

金門地檢署偵辦全國首宗收購總統候選人連署書案，「中國紅色統一黨」成員涉嫌向不特定民眾收購連署書，本月初依違反選罷法起訴涉案的7名幹部；台中地檢署查出，金夠力工程有限公司、愛打拼人力開發有限公司負責人王淑惠群組以100元收購連署書，陽文豪收到訊息後，再以每張80元收購連署書，台中地檢署今天依違反總統副總統選舉罷免法起訴陽文豪；王淑惠涉案部分移金門地院併案審理。

起訴書指出「中國紅色統一黨」主席黃榮章（通緝中）、柯振榮分別為第15任總統選舉、副總統選舉的被連署人。

其後，從事人力派遣服務的金夠力工程有限公司、愛打拼人力開發有限公司負責人王淑惠（移金門地院併案審理）， 接獲林蕊瑜（黃榮章的秘書，被金門地檢署起訴）的通知，表示願以每份新台幣200元的代價，取得以黃榮章、柯振榮為連署人的連署書，王淑惠為從中獲利，予以同意。

由王淑惠於今年9月23日，在金夠力、愛打拼人力開發的LINE群組，傳遞「現有一個不用工作的方法就可以賺錢，只要簽署一張就有100塊。你有本事簽30張50張，我一樣馬上薪轉給你」、「黨派問題不作討論」、「只是簽署，不代表任何派別」，並附上中國紅色統一黨所提供的連署書下載網址。

以打零工為業的陽文豪（35歲）隨即在群組上詢問「有年齡限制嗎？」「哪時候截止？」「繳多少份馬上領對吧」等問題，王淑惠也在群組上逐一回應。

陽文豪23日下午，將訊息傳給趙姓友人，以80元收署連琽書。至9月24日，陽文豪將友人傳給他的訊息，轉傳給趙男，內容為「剛才打電話問白狼旁的左右手，說不是白狼要的，是幫另外哪個黨弄的，但是你那個價錢實在是太低了，低到不知這是第幾手哦！你那可以找到5千張的話，我1張給你100，你弄到1萬張，價錢更高」。趙認為價錢過低， 並未提供連署書給陽。

陽文豪又於9月23日、24日，欲以80元向劉女、林女收購連署書，其中劉女認為她的理念與黃榮章、柯振榮不合，拒絕連署；而林女認為此一行為違法，故未提供連署書給陽文豪。