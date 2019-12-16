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張嘉郡按鈴控告 批對手蘇治芬親自破壞布條

2019-12-16 11:36聯合報 記者李京昇／雲林縣即時報導

雲林縣第一選區立法委員候選人張嘉郡（左）今天由律師陪同到雲林地檢署，按鈴控告對手...
雲林縣第一選區立法委員候選人張嘉郡（左）今天由律師陪同到雲林地檢署，按鈴控告對手立委蘇治芬破壞競選布條。記者李京昇／攝影
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雲林縣第一選區立法委員候選人張嘉郡今天由律師陪同到雲林地檢署，按鈴控告對手立委蘇治芬破壞競選布條，張嘉郡呼籲，蘇治芬從事公平競選，不要當一個民主騙子；對此，蘇治芬的競選團隊稍後將對外說明。

張嘉郡說，她今天感到沉痛站出來，蘇治芬擔任過縣長、現任立委，應該做為人民表率，但卻和助理從她的座車走下，在光天化日之下破壞她競選團隊懸掛的布條。

她表示，蘇治芬從去年剝奪麥寮鄉親選擇鄉長的權利，到今年換掉許忠富由自己出來參選，這些事情就知道蘇治芬嘴巴喊民主，但卻做盡反民主的事情，是個民主騙子。

張嘉郡強調，如果今天不站出來控告她，制止這些惡行惡狀，未來一定還會有更多旗幟與布條被割掉，提出控告是為了要讓更多鄉親了解蘇治芬雙面人與反民主的真實面貌。

她說，發現後第一時間馬上請人去警局申請保護證據，助理看過監視器畫面，也確認是蘇治芬親自下來割布條，選舉真的不需要這樣，蘇的作法已經違反選舉公平，蘇親自下來破壞布條，可見對選情的焦慮。

律師羅裕欽指出，今天主要提告是因發現蘇治芬破壞布條，蘇治芬已涉嫌違反選罷法、毀損罪，有目擊者12月8日下午1點40分，在雲林縣153縣道水林往蔦松方向，發現蘇的座車以及蘇跟助理下車割斷布條棄置路邊。

羅裕欽說，目前已向警方申請附近道路監視系統，製成光碟勘驗，若進入法律程序，蘇治芬是不是親手下手犯案，錄影帶會說話、鐵證如山。

他表示，幾條布條被割好像沒什麼，但已經侵害人民財產權，還有言論自由問題，甚至妨礙選舉公平競爭，今天有目擊證人，只要勘查就能知道有無違法， 也請檢調 毋枉毋縱審理此案。

雲林縣第一選區立法委員候選人張嘉郡（左）今天由律師陪同到雲林地檢署，按鈴控告對手...
雲林縣第一選區立法委員候選人張嘉郡（左）今天由律師陪同到雲林地檢署，按鈴控告對手立委蘇治芬破壞競選布條。記者李京昇／攝影
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