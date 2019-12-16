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政黨票投小黨浪費說惹議 新黨告發陳宗彥涉違反選罷法

2019-12-16 10:58聯合報 記者賴佩璇／台北即時報導

民進黨婦女部前日到桃園舉辦小英新住民姊妹會模擬投票，內政部政務次長陳宗彥上台講解時表示，投給小黨是浪費選票，呼籲新住民姊妹「看到民進黨蓋下去、蔡英文蓋下去」；萬一不小心蓋到別人，乾脆再多蓋一下變廢票就好。新黨立委候選人今赴台北地檢署告發陳宗彥違反總統副總統選罷法之意圖使人不當選。

民進黨婦女部設置圈票處並搬來三個票匭，邀新住民模擬投票，陳宗彥則說明投票流程與相關法規。陳表示，很多小黨拚命說與民進黨理念相同，但「拿不到五趴就是浪費掉」，提醒新住民政黨票要集中給民進黨。

外界批評陳宗彥公然拉票，是行政不中立的示範。陳宗彥昨日在臉書發文表示，作為政務官，公務時間必須恪守行政中立規範，他選在週六非公務時間出席輔選活動，但對政黨票的說法不慎，導致外界觀感不佳，他澄清並道歉。

新黨今上午赴北檢按鈴申告，指陳宗彦在禁英文桃園競選總部，假藉宣導新住民模擬投票之名，公然要大家蓋民進黨，已是違反行政中立，竟然還謊稱投給小黨就是浪費，顯然涉意圖使人不當選罪。

新黨表示，陳宗彥雖事後宣稱是在解釋「政黨票未獲百分之五就無法分得不分區席次」，但他是要已經決定投給小黨的新住民姊妹「不要浪費」棄投小黨，因此造成本能過關的小黨落選，然後再倒果為因，把這個結果當成他散布不實說法的理由。

新黨上回只差百分之零點二就過五％，就是受到這種謠言之害。小黨當然有機會過五%，說投小黨浪費就是謠言，刻意影響選民的自由意志，再拿被他影響的結果為其造謠合理化，就是意圖使人不當選。

新黨批評，民進黨官員前有張天欽，以身為東廠為榮為樂，現有陳宗彥。身為內政部政次，竟公然指導民進黨，勿投其他小黨，這種行為是知法玩法犯法，以獻媚民進黨，邀寵蔡英文，如此官箴，真為台灣民主政治之恥。

新黨立委候選人今赴台北地檢署告發陳宗彥違反選罷法之意圖使人不當選。記者賴佩璇／攝...
新黨立委候選人今赴台北地檢署告發陳宗彥違反選罷法之意圖使人不當選。記者賴佩璇／攝影
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民進黨新住民新黨2020選舉2020不分區立委政黨票選罷法

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