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豆豆先生救過…台男被富商控侵占77億 女友獲不起訴

2019-12-16 10:32聯合報 記者賴佩璇／台北即時報導

擁有台灣、美國雙重國籍的沈伯錡，曾被豆豆先生救過而登上新聞，他被一名身價數百億元的華裔富豪陳照華指控，以購買房地產、建廠、投資等理由，侵吞至少77億元新台幣，其中約40億元新台幣匯入台灣。陳懷疑王姓女友及女友父親是共犯，一併提告涉背信、侵占。台北地檢署調查後，今依罪嫌不足，不起訴王女及王父，另對沈發布通緝

Aluminicaste公司投資人陳照華指控，2008年，沈在社交場所搭上他，並以替對方購買房地產、建廠、投資等理由，侵吞至少2億4千萬美金（新台幣77億元），且他匯款約2900多萬美金回台，買了兩棟新店青山鎮別墅與台北市安和路豪宅等。

陳指控，沈用這些錢購買至少9輛超跑、8處房產、一架私人飛機、34顆鑽石，其中光是一輛法拉利古董車，就花費10億元，鑽石總金額更高達23億元。

2013年東窗事發後，沈曾哭著向富豪認錯，並簽下承諾書，強調會慢慢償還，但2016年5月間突然反悔不認帳。陳認為其中一部分金錢流入台灣，故台灣有審判權，因此同年6月委任律師跨海提告。陳照華同時在美國加州、德州及英國等地，對沈伯錡提出侵占訴訟。

陳懷疑王姓女友及女友父親是共犯，一併提告。檢方查出，王姓女友雖然已為沈生下一名小孩，但兩人當年僅宴客並未登記，且案發之後沈隻身在美國，從來沒向女友聯繫，兩人就此斷了音訊。檢方認為，王女及王父並未知情，今處分不起訴，另對沈發布通緝。

台北地檢署對擁有台灣、美國雙重國籍的沈伯錡發布通緝。 聯合報系資料照
台北地檢署對擁有台灣、美國雙重國籍的沈伯錡發布通緝。 聯合報系資料照
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房地產通緝

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