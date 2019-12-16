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立委候選人宋瑋莉持分4坪地捲入建案紛爭被告 法官駁回

2019-12-16 10:31聯合報 記者邱瑞杰／基隆即時報導

范姓男子等3人合借2684萬元給基隆「海吉市」建商，建商以3戶預售屋擔保。雙方發生履約爭議，范等人控告建商返還借款，也告國民黨立委候選人宋瑋莉在內的24 名地主。基隆地院審結，認為范等人主張借貸轉為房屋真實買賣不可採，解約未生效力；地主們則未委託建商以土地供借款擔保，駁回告訴。

宋瑋莉今透過律師表示，宋持分的建案土地繼承自亡夫，面積約3.9坪，僅占基地面積0.8%，且她從未參與房屋實際銷售。海吉市建案有多件爭議已由法院審理，希望司法機關能夠維護民眾合法權益。

范男等3人提告主張，2016年9月5日與建商簽訂房地買賣附買回合約書，約定建商借款2684萬元，並以海吉市建案預售屋3戶擔保，若未履約，建商同意過戶3戶房屋及車位，即雙方約定無法還款，借貸轉為真實買賣關係。

范男等人說，建商本應在2017年6月30日前取得使用執照，獲核發使照後6個月內辦理登記完成，但建商因爆發財務危機，未還款，也未移轉土地、房屋所有權，催告履約不成，才提告請求建商返還已繳房屋價款，另依土地預定買賣契約，請求地主返還價款。

建商辯稱，與原告間為借貸關係，非買賣關係，原告主張解除買賣契約並請求返還價金無據。此外，預收價金有1000萬元歸還張姓原告，雙方並協議保留234萬元作為保證金，加計已還部分，目前僅欠原告1210萬多元。

代表地主與建商簽約的高姓、林姓地主答辯，所謂「委託」建商辦理簽約手續，並非授權建商得隨意以任何條件處理。建商與原告簽訂預售買賣契約，從未告知地主是以買賣之名行擔保之實，逾越地主授權範圍，原告不能主張信任建商有權代理地主簽約出售土地，要求地主還款。

法官認為，依雙方附買回合約內容，可知建商有義務於借款歸還時間期滿後，以2684萬元買回提供擔保房地，但未約定原告可擇一行使取得房地或借款，難認土地房屋預定買賣契約可以獨立行使，原告主張借款未於期限內歸還，借貸轉為真實買賣關係並不成立。

法官說，原告不得僅因建商逾期未還款，即主張取得房地所有權，請求建商移轉登記所有權。建商未依契約於使照核發後6個月內辦理所有權登記，並非原告得解除契約事由，原告不得因建商未辦理所有權移轉登記而解除契約，進而請求返還買賣價金。

地主部分，法官指地主並無委託建商以海吉市建案土地作為借款擔保，建商與范等人簽訂3戶土地預定買賣契約已逾越代理權限，依民法規定，對地主不生效力，原告請地主返還價款即屬無據。全案可上訴。

基隆市「海吉市」建案發生履約爭議，國民黨立委候選人宋瑋莉因持分約4坪土地，也成被...
基隆市「海吉市」建案發生履約爭議，國民黨立委候選人宋瑋莉因持分約4坪土地，也成被告，基隆地院審結，駁回告訴。記者邱瑞杰／攝影
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