後壁國民黨部炸彈客 開刀後仍在加護病房恢復

相關新聞
丁守中最後一搏！選舉無效案17日宣判 無論勝敗都定讞2019-12-15 16:28
替同居人出頭 男拍腰包「知道這是什麼」涉恐嚇遭訴2019-12-15 15:10
警政署選前強力出擊 查獲36件選舉賭盤2019-12-15 14:55
「台版霍格華茲」商標爭議續集 瑞穗春天酒店再敗訴2019-12-15 14:42
老翁偷蔭瓜放褲袋辯忘結帳 法官不信他沒手拿2019-12-15 14:35
稽查驚見30隻餓病死 愛媽1人照顧2百犬法院判無罪2019-12-15 14:32
因帳戶成詐騙共犯 他辯遺失法官信了2019-12-15 13:30
前妻替台灣司機產女 香港經理跨海官司獲賠12萬2019-12-15 12:56
「韓國瑜指示警察開單」太黑暗？鋼鐵庶民轉發文也吃吉2019-12-14 19:57
行人亂入斑馬線小黃未禮讓熱心男檢舉 法官判2千元得繳2019-12-14 18:26
罕見！專吸引老人下注 龍潭大池公園出現地下簽賭站2019-12-14 14:40
催討和解金差點被砍死 雙刀重砍背劃破肺臟害休克2019-12-14 14:11
張綱維現身北檢應訊 回媒體：「有被詐騙啊，廢話。」2019-12-13 19:05
被熟人猥褻她嗆「你一直意淫我？」 他回「乖」判刑2019-12-09 18:14
畫面曝光／林森北路四面佛遭縱火 嫌犯對街持手機錄影2019-12-09 15:03
胯下綁一大包入境桃機闖關 打開驚見5隻活體保育烏龜2019-12-06 13:58
熱門文章
直播到一半男突闖入猛砍 直播主血噴滿身網友全目擊2019-12-15 11:18
持麻被逮後 謝和弦二度赴《中時》大樓噴漆2019-12-15 17:05
玉井縱火案／當悲劇不斷…官員卻自認已盡責2019-12-15 01:10
影／不當變換車道被撞掉後照鏡 控人肇逃自己也吃罰單2019-12-15 09:42
玉井縱火案／醫生家的孩子…卻從小惹事生非2019-12-15 01:10
玉井縱火7死教友搬家 鄰居抱不平：判死啦2019-12-15 10:21
因帳戶成詐騙共犯 他辯遺失法官信了2019-12-15 13:30
帶刀唱歌喝酒 蘆洲好樂迪KTV大亂鬥肚破腸流2019-12-15 10:37
台南玉井道場縱火釀7死 法院裁定凶嫌羈押禁見2019-12-15 01:17
「韓國瑜指示警察開單」太黑暗？鋼鐵庶民轉發文也吃吉2019-12-14 19:57
台南玉井縱火案 一樓夾層死傷多2019-12-14 21:47
影／彰化線西家具維修工廠大火直衝雲霄 兩人受傷2019-12-15 11:19
暖心台灣人！男騎士被壓車底 一群路人抬車助脫困2019-12-15 15:27
屏東凌晨惡火毀2工廠1民宅 女燒死工寮內成焦屍2019-12-15 11:35
謝龍介：感謝搏命攻堅警察 用和平理性捍衛民主法治2019-12-14 22:25
玉井縱火案／共享+共生 真理家族逾兩百人2019-12-15 01:10
丁守中最後一搏！選舉無效案17日宣判 無論勝敗都定讞2019-12-15 16:28
「台版霍格華茲」商標爭議續集 瑞穗春天酒店再敗訴2019-12-15 14:42
台南玉井大火死亡7人 1人炭化嚴重採家屬DNA再確認2019-12-15 09:39
玉井縱火案／白眼狼恩將仇報 燒死法官親友2019-12-15 01:10
登山查訪少年 績優警昏迷不治2019-12-15 01:10
高雄路竹塑膠工廠大火猛烈 波及隔壁螺絲工廠2019-12-15 09:44
玉井縱火案／反社會人格「易走極端」2019-12-15 01:10
台南玉井真理堂縱火7死 工務局：原本是農舍已違規使用2019-12-15 11:12
後壁國民黨部炸彈客 警開上百槍逮人2019-12-15 00:38
基隆出現襲臀之狼 民眾怒罵路那麼寬還這樣走過去摸2019-12-15 17:20
家人眼中偏執狂 炸彈客曾涉殺人未遂2019-12-15 00:38
郵差順手牽羊？ 警尚不確定但會查明2019-12-15 10:07
前妻替台灣司機產女 香港經理跨海官司獲賠12萬2019-12-15 12:56
老農疑燃燒稻草遭濃煙嗆暈 火燒全身成焦屍2019-12-15 17:33
板橋公寓頂樓大火 一男子逃生不及喪命2019-12-15 10:28
郵差順手拿走廢棄電瓶 物主不追究警仍要辦2019-12-15 14:40
稽查驚見30隻餓病死 愛媽1人照顧2百犬法院判無罪2019-12-15 14:32
坐大車體會內輪差 孩童看到驚險處尖叫「好可怕」2019-12-15 12:08
獨／玉井真理堂大火 調出建物原始資料讓人大驚2019-12-15 18:39
不給住潑汽油！暗夜縱火 奪台南道場7命2019-12-15 00:22
警政署選前強力出擊 查獲36件選舉賭盤2019-12-15 14:55
南投連棟宅起火 1人嚴重燒嗆傷送醫2019-12-15 14:39
影／台南玉井7死縱火案 下午招魂願死者安息2019-12-15 16:45
黨部遭放炸彈 藍營：政府應保證選舉安全2019-12-15 00:38
留言