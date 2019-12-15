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後壁國民黨部炸彈客 開刀後仍在加護病房恢復

2019-12-15 17:59聯合報 記者蔡容喬／高雄即時報導

國民黨台南市後壁黨部遭嫌犯吳富鋐放置爆裂物，警方發動三波攻堅行動，吳中彈倒地送往高醫，院方透露，吳嫌已在昨天開刀，從小腸取出1顆彈頭，目前仍住在加護病房觀察，須等醫師確認吳嫌身體狀況較為恢復，才能由警方到醫院製作筆錄。

國民黨台南後壁黨部門口本月12日遭人放置爆裂物，檢警發現疑含有恐攻炸藥原料「三過氧化三丙酮（簡稱TATP）」。警方後追查到嫌犯吳富鋐（四十九歲）涉案，前晚前往他落腳的高雄苓雅區一棟4樓分租套房圍捕，但遭吳嫌頑強抵抗，雙方對峙12小時，最後吳嫌中彈送醫才結束攻堅行動。

警方在高雄花十二小時封路圍捕炸彈客。圖／本報資料照片
警方在高雄花十二小時封路圍捕炸彈客。圖／本報資料照片
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國民黨高醫恐攻

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