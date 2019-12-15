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替同居人出頭 男拍腰包「知道這是什麼」涉恐嚇遭訴

2019-12-15 15:10聯合報 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市林姓男子因劉姓同居女友上班時遭前夫騷擾，林為替女友出頭，去年6月間前往劉女前夫開設的服裝行，因當時劉女前夫不在，林就拍打自己的腰包，向店員謊稱「知道這麼什麼東西吧」，店員以為林攜帶槍支，因此趕緊通知劉女前夫，林在電話中向劉女前夫恫嚇「保證你店也沒法開」，經店員報案後，全案依恐嚇罪移送，台中地院認定犯行明確，判拘役30天，得易科。

判決書指出，劉姓女子已離婚，並與林姓男子同居，但劉女在去年間向林抱怨，前夫到他工作地點騷擾，造成她困擾，林因此替劉女出頭，涉嫌在去年6月15日下午1時許，前往劉女前夫開設的服裝店理論，因當時劉女前夫不在，林就向當時在場的兩名店員，拍打自己的腰包恫嚇「你知道這是什麼東西吧」。

店內兩名店員以為林攜帶槍支，連忙打電話給劉女前夫，林接過電話後，在電話中又向劉女前夫恫嚇「你再去那裡亂看看，我保證你也在這裡待不住，店也沒辦法開」、「我都有辦法找到這裡就對了，你就知道我會怎麼做了、小心阿」，林在離走前，又向店員恐嚇「看得懂我有帶什麼東西，回來跟他說一下」，店員心生畏懼，向警方報案。

警方循線找到林姓男子，林承認涉案，全案依恐嚇罪移送台中地檢署偵辦，台中地院審理時，林承認犯行，全案依恐嚇罪判拘役30天，得易科罰金3萬元，可上訴。

台中市林姓男子在去年6月間涉嫌恐嚇同居女友的前夫，遭台中地院判拘役30天。圖／報...
台中市林姓男子在去年6月間涉嫌恐嚇同居女友的前夫，遭台中地院判拘役30天。圖／報系資料照
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