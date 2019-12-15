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警政署選前強力出擊 查獲36件選舉賭盤

2019-12-15 14:55聯合報 記者廖炳棋／即時報導

總統副總統與立法委員選舉法定競選活動已正式展開，為防制選舉賭盤影響選舉結果，並剷除做為選舉賭盤簽注管道的六合彩簽賭、運動簽賭、網路賭博等地下簽賭行為，警政署在12月10日至13日執行「全國同步查緝賭博專案行動」，全力掃蕩選舉賭盤為。

刑事局說，這次專案動員全國各警察機關強力出擊，掃蕩處所926處，查獲各類賭博案件694件1389人，包含選舉賭盤24件30人、職業賭場29件292人，六合彩簽賭334件410人，運動簽賭31件34人，網路賭博227件442人，其他賭博49件181人，合計現場查扣現金3688萬7069元。

這次專案查獲24件總統選舉賭盤，今年累計已查獲36件選舉賭盤，其中讓票盤29件、PK盤7件，警政署表示，因選舉賭盤簽注方式多以附設傳統地下簽賭、網路簽賭網站為主，投注標的大多以代號呈現，規避警方查緝，各警察機關將持續清查六合彩簽賭、網路賭博等各類案件是否涉及選舉賭盤，並針對這次專案查獲選舉賭盤向上溯源幕後主嫌、向下追查賭客及犯罪資金流向，同時強化扣案證物蒐證分析，如果發現有異常賠率或讓票數，或只收單一候選人下注簽單，將朝違反選舉罷免法偵辦移送。

新北地檢署在專案期間指揮刑事警察局偵查第九大隊與新北警察局，偵辦網路賭博時發現周姓賭博網站代理商另有下注總統選舉賭盤，經持續布線清查，13日查獲上游組頭蔡姓及李姓犯嫌利用通訊軟體微信經營總統選舉賭盤，以候選人特徵及政黨顏色作為代號開出讓票盤。

為嚴防不肖份子利用線上博奕網站經營選舉賭盤，警政署今年度共執行4波掃蕩地下簽賭專案，剷除選舉賭盤簽注管道，刑事警察局偵查第四大隊積極網路偵蒐，並針對已查緝個案持續清查，也破獲以美國職棒大聯盟、日本職棒、中華職棒等各類運動賽事為下注標的賭博網站，共查獲犯嫌24人，查扣電腦42台、手機37支及現金11萬7000元等。

警方12日在台北市及新北市破獲賭博兼詐騙機房，犯嫌透過通訊軟體微信引導賭客到一處購物商城網站，號稱簡單操作輕鬆秒賺，每5分鐘搶購商品1次，賠率1：1，以搶購商品名義掩蓋網路賭博，此案查獲犯嫌19人，查扣電腦32台、手機257支及現金新10萬元。

警政署再次強調，選舉絕不容許以賭盤影響選舉結果，目前已蒐報25件具體情資，將持續注蒐選舉賭盤情資動態，一有開盤情形將立即查緝，對於企圖經營選舉賭盤及各種影響選舉秩序的不法分子，絕對會持續強力偵辦，也呼籲民眾不要知法犯法。

警政署執行專案行動，全力掃蕩選舉賭盤。記者廖炳棋／翻攝
警政署執行專案行動，全力掃蕩選舉賭盤。記者廖炳棋／翻攝
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警政署執行專案行動，全力掃蕩選舉賭盤。記者廖炳棋／翻攝
警政署執行專案行動，全力掃蕩選舉賭盤。記者廖炳棋／翻攝
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賭博簽賭

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