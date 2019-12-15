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「台版霍格華茲」商標爭議續集 瑞穗春天酒店再敗訴

2019-12-15 14:42聯合報 記者陳俊智／新北即時報導

有「台版霍格華茲」之稱的瑞穗春天國際觀光酒店今年3月開幕，但因為「春天」2字有混淆消費者的可能，商標被智慧財產局註銷，打行政訴訟要求撤銷處分也被法院駁回。瑞穗春天不服，上訴再提酒店英文名稱有註明經營團隊，但說法未被採信，二審還是被智財法院判敗訴。全案仍可上訴。

判決指出，瑞穗春天酒店隸屬天成飯店集團，其代表人為集團董事長張茂松，而北投春天酒店的代表人是飛宏科技董事長林中民。瑞穗春天原本以「瑞穗春天國際GRAND COSMOS SPA及圖」成功申請商標，但因為北投春天酒店向智慧財產局申請評定而撤銷，進而衍生瑞穗春天與智慧財產局之間的行政訴訟，北投春天則是以參加人身份出席。

瑞穗春天上訴仍主張商標是由稻穗、「瑞穗春天國際」和「CRAND COSMOS SPA」等中英文字組成，整體設計與春天酒店的「春天」繁簡有別，英文部分「COSMOS」也充分表達天成飯店集團，再加上2間酒店的經營模式和服務對象有別，並無產生混淆可能。

審理時，智慧財產局表示國人辨識商標習慣以中文優先，顯見「春天」2字是主要識別標的，且近似程度不低，基於雙方商標都是用於食宿餐影，確實有混淆可能。

北投春天更直指瑞穗春天是「刻意混淆」，表示天成飯店集團長期使用「天成」2字，根本無關「春天」，卻在英文沒有「SPRING（春天）」的情況下，攀附「春天」2字，如果准許瑞穗春天使用商標，將使消費者誤認瑞穗春天噢北投春天有關聯。

法院認為，瑞穗春天的商標雖然包括圖案和中英文字，但主要識別內容仍在「春天」2字。此外，瑞穗春天雖稱北投春天僅提供單純溫泉食宿湯屋服務，與其複合式休閒度假飯店服務有別，但雙方商標都有註冊食宿餐飲服務，而服務可能依市場變化和商業策略隨時調整，所以最後未採信其說法。

有「台版霍格華茲」之稱的瑞穗春天國際酒店今年3月開幕，但因為商標包含「春天」２字...
有「台版霍格華茲」之稱的瑞穗春天國際酒店今年3月開幕，但因為商標包含「春天」２字被認定有混淆消費者疑慮註銷，興訟爭取權益，一、二審都被智慧財產法院判駁回。本報資料照片
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