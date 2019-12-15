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老翁偷蔭瓜放褲袋辯忘結帳 法官不信他沒手拿

2019-12-15 14:35聯合報 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市近八旬陳姓老翁在今年9月間涉嫌在豐原區某超市行竊一罐蔭瓜，遭店員發現，陳辯稱當時沒有手拿，只是將蔭瓜放在褲子口袋，忘了拿出來結帳，被店員發現後，他就拿出來要結帳，沒有竊盜犯意，「要偷不會偷這種小東西」，全案仍依竊盜罪移送。台中地院審酌，認為當時老翁手上有結帳的只有一盒雞骨，不至於雙手無法拿蔭瓜跟雞骨，且陳買完雞骨後只剩18元，根本無法買35元的蔭瓜，認定陳存心行竊，依法罰2000元，得易服勞役。

判決書指出，陳姓老翁（78歲）在今年9月9日上午11時許，涉嫌在豐原區某超市內，將一罐價值35元的蔭瓜放在褲子口袋後，僅結帳一盒雞骨，不過被店員發現，店員因此請老翁留下，並通報警方到場。

陳辯稱，東西買的少，所以沒用推車，隨手將蔭瓜放在口袋，櫃台人員問他有沒有東西忘記結帳，他就想到蔭瓜在口袋，隨即拿出來，沒有要偷東西，要偷也不會偷這種「小東西」。

台中地院審理時認為，一般民眾在商店購物，不論選購幾項商品，都會以賣場提供的購物籃盛裝，以方便辨明是否屬自己所有，陳未使用賣場購物籃，已顯與常情有違，而又將商品放在褲袋內，實難認他有以購買方式取得該商品的意思。

另外，陳除了將一罐蔭瓜放在口袋之外，僅拿一盒雞骨而已，縱使未使用商場提供的購物籃，以雙手拿取並無困難，沒有將商品放在褲子口袋的必要，顯見陳是不想要讓該商品讓人發現，有竊盜故意，且陳在結帳雞骨後身上只剩18元，顯然難以購買35元的蔭瓜，陳辯稱有意購買顯然是卸責之詞，認定陳涉犯竊盜罪明確，判罰2000元，得易服勞役2日，可上訴。

台中市陳姓老翁在今年9月涉嫌在豐原超市行竊一罐蔭瓜，台中地院判罰2000元。...
台中市陳姓老翁在今年9月涉嫌在豐原超市行竊一罐蔭瓜，台中地院判罰2000元。圖／報系資料照
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老翁竊盜

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