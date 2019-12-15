稽查驚見30隻餓病死 愛媽1人照顧2百犬法院判無罪

71歲年邁的陳姓愛媽，去年2月遭檢舉新北淡水小坪頂狗場內，飼養2百餘隻犬貓，其中30隻狗兒餓病死，遭依動保法起訴。士林地方法院日前審結，合議庭認定，愛媽並無故意致犬隻死亡，判處無罪。

檢方起訴指出，陳婦在狗場密集飼養飼養2百多隻犬貓，飼養環境惡劣，糞尿堆積、老鼠橫行，犬隻間極度瘦弱還有互咬情形，去年2月6日新北市動保處稽查發現30之犬隻病餓死。

稽查人員指出，狗場屍臭、糞臭合在一起，地上狗大便有十多公分厚，每個人都要穿雨鞋，踩著狗大便進去救狗，老鼠地上亂爬，蟑螂滿天飛，是近年來查獲環境最惡劣的私人狗場，堪稱「狗間煉獄」。

陳愛媽到庭供稱，愛狗才養他們，因有部分飼料品質不佳，犬貓吃了拉肚子才會營養不兩，且有定期打掃狗場，曾每月花5萬元請2位流浪漢打掃做了7 、8 年，還有一對夫妻做了5年，但稽查前幾個月夫妻離職，「3個月沒人幫忙我，自己一個人忙不過來」。

陳供稱，稽查前爆發腸病毒也有狗瘟，才有這麼多狗死亡，且協助收屍的陽明山寵物天堂公司稱因過年，冰箱客滿，沒辦法送走屍體，小的屍體放在桶子內，大的放在白鐵狗籠內。陳還指出，犬貓生病都有請寵物司機送到醫院，沒有故意使犬貓受傷或死亡，看到犬隻死亡也很捨不得。

尤姓寵物司機證稱，陳照顧流浪動物長達30年，有曾委託人打掃狗場，但稽查前離開，陳有求助社團但未果;多年來協助帶犬隻至動物醫院就醫;問題飼料是他人贈送，魚飼料卻給狗吃，狗才會沒營養且瘦巴巴。

飼料販賣商證稱，陳飼養的狗都是中、大型以上的狗，平均一隻狗一個月最少會用到2包以上，自己送的飼料量應該不夠;負責打掃的流浪漢坐在外敨滑手機，幾乎沒幫忙做事，陳一人照顧所有狗，相當辛苦。

犬隻解剖報告顯示，犬隻死亡因車禍或過度飢餓吃入太多異物，還有未獲妥善照顧所致，陳無直接故意虐待或傷害犬隻。

合議庭衡量，無人能單憑一己之力獨自照顧逾200 隻犬貓，陳人力所不及，本案30隻犬隻死亡，但其他貓隻身體外觀健康，大多數犬隻雖瘦弱，有皮膚病，膽小怕人，都算親人。