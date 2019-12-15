因帳戶成詐騙共犯 他辯遺失法官信了

台中市林姓男子的郵局帳戶被檢警查出涉嫌在今年1月間，遭歹徒使用提供給詐騙被害人匯款之用，被害人總計匯款8萬元到林的帳戶內，檢警認定林涉嫌將帳戶提供給詐騙集團，遭檢方依幫助詐欺犯罪嫌起訴，林到案時辯稱，他都將存簿與金融卡丟在機車內，檢警通知他才知存簿遺失，台中地院審理後認為，林的行為僅能「警覺性低」，但無證據顯示林將帳戶提供給歹徒詐騙，林說詞可採，判林無罪。

台中地院審酌，林的帳戶早在1999年7月就設立，直至今年1月間才被詐騙集團當作人頭帳戶使用，時間相隔19年，若有心販售帳戶給詐騙集團的人，通常會去新申辦帳戶，馬上將帳戶、金融卡交給詐騙集團的情形不同。

台中地院指出，另外根據林的帳戶資料顯示，林帳戶在被歹徒使用前，帳戶先提領400元，僅剩72元，被檢方認定是欲提供給歹徒前，所以預先將錢領出，不過檢視過去林的帳戶提款紀錄，林時常將帳戶提款至數十元或個位數的紀錄，難認定林是有意在將帳戶提供給歹徒前，預先將錢領出。

台中地院表示，林將金融卡、存簿放置在機車置物箱內，只能說林個人風險控管意識，警覺性較低，與個人使用習慣有關，但無法認定林的說法不實，另外一般人在發現存簿、金融卡遺失後，沒有立即掛失，並非此案才會發生的情形，很多人在帳戶、金融卡遺失後，也不會馬上掛失，且林辯稱在警方通知後，才知存簿、金融卡遺失，與常情相符，因此檢方無其他積極證據證明林有將帳戶、金融卡提供給歹徒，依法判林無罪，可上訴。