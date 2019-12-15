前妻替台灣司機產女 香港經理跨海官司獲賠12萬

香港人黃姓男子前年與妻子離婚後，隔年5月前妻竟替台灣人涂姓男子生下1名女兒，黃氣得怒向前妻及涂提告連帶賠償60萬元，一審推算認定應是離婚後才懷孕，不過離婚前黃妻就與涂在臉書親密放閃，明顯侵害黃的配偶權，判2人連帶賠償20萬元。全案上訴後，高雄高分院考量雙方財力，改判12萬元確定。

判決指出，在香港企業擔任經理的黃姓男子，與馬來西亞國籍妻子2008年12月結婚，2017年8月在香港經判決離婚確定，但前妻未離婚之前，疑另與台灣的職業司機涂姓男子交往。

黃姓男子主張，前妻去年5月產下女兒，生父是涂姓男子，可見涉有通姦行為，且2015年底就開始交往，對外公開是情侶關係，以老公、老婆互稱，更一同旅遊，有接吻等親密舉動，明顯逾越一般男女分際，已不法侵害他的配偶權，要求兩人連帶賠償60萬元。

黃的前妻及涂姓男子辯稱，與黃和妻子2015年起簽署分居文件，並在分居已達2年時向香港法院提交離婚聲請，香港法院便在2017年8判婚姻解除，可見黃早已無意與妻子繼續維持婚姻。

一審法官函詢醫院，以懷孕周期37周又4天來回推計算，黃的前妻受精日期約2017年9月間，應是在離婚之後，不過從前妻及涂姓男子臉書發現，2人有多張親密自拍照，更於台灣的遊樂園區接吻照片，且到香港各地遊玩都有打卡紀錄，涂還多次以「老婆」稱當時尚未離婚的黃妻，明顯侵害黃的配偶權，判賠20萬元。