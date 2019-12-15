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不滿同行教具擺滿溜冰場 溜冰教練故意踢壞吃官司

2019-12-15 12:41聯合報 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市陳姓男子是直排輪教練，他在今年6月間因不滿另名同業在潭子區運動公園內的溜冰場擺滿教具教學童，二度以腳踢的方式，破壞同業在溜冰場內擺放的教具，造成教具毀損，過程中因同業擔心陳踢教具時，踢到學童受傷，因而環抱陳，反而被陳控告傷害，同業也控告陳強制與毀損。台中地院認定陳犯行明確，不過因同業願意原諒，依強制等二罪，判拘役30天，得易科，緩刑2年，支付2萬元罰金。

判決書指出，陳姓男子是直排輪教練，他在今年6月16日下午4時許前往台中市潭子區勝利路的運動公園溜冰，但發現有兩名同行在溜冰場內擺放欄架、角標等教具進行教學，引發陳不滿，因此以腳踢欄架等教具的方式，二度進行破壞，第二次陳要破壞時，因同業擔心陳踢教具時，打到學童，所以前往環抱陳制止，陳因此造成教具鬆脫、破損，同業提告陳毀損、強制，陳則告同業傷害。

台中地檢署偵結，認定環抱陳的同業並無涉傷害，處分不起訴，但陳涉嫌毀損、強制罪部分，依法起訴。

全案在台中地院審理時，陳辯稱，他當時去溜冰場玩，但同業的教具「擺滿」溜冰場，妨害他溜冰，所以他只是與腳將教具移開，只是動作比較大，沒有毀損犯意。

台中地院審酌，陳也是直排輪教練，知道教具的功能為何，也知道同業正在進行教學，但陳卻到同行擺放教具的位置，踢損教具，有現場照與證人作證，認定陳有毀損、妨害同業教學的意圖，認定陳犯行明確，不過審酌陳沒有前科，且同業願意原諒陳，因此依強制、毀損罪，判拘役30天，得易科3萬元，緩刑2年，並支付公庫2萬元罰金，可上訴。

台中市陳姓男子涉嫌在今年6月間，在潭子區運動公園破壞同行的教具，因而吃上官司。圖...
台中市陳姓男子涉嫌在今年6月間，在潭子區運動公園破壞同行的教具，因而吃上官司。圖／報系資料照
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