「韓國瑜指示警察開單」太黑暗？鋼鐵庶民轉發文也吃吉

高雄市劉姓男子上月初在臉書社群「鋼鐵庶民力挺韓國瑜團」轉貼，「太黑暗了，警察開攤販罰單，還兼告知是韓國瑜指示的」，懷疑有心人士意圖讓基層民眾對高雄市長韓國瑜心生不滿、誤會；劉男此舉遭指涉嫌散布不實謠言，遭依違反社維法移送法辦。鳳山簡易庭審理後，認為劉雖未查證就貿然轉發不實言論，但內容不足以影響公共安寧，裁定不罰，可抗告。

裁定指出，56歲劉男今年11月3日深夜在「鋼鐵庶民力挺韓國瑜團」轉發貼文，貼文內容提到，「太黑暗了，警察開攤販罰單，還兼告知是韓國瑜指示的」，並懷疑有心人士刻意激起基層民怨，意圖讓民眾對韓產生不滿情緒，甚至喊話「韓國瑜競選團隊是不是應該去瞭解一下」。劉轉發上述言論遭控涉嫌違反社維法，意圖散播不實謠言、影響公共安寧。

警方循線掌握劉男身分，劉到案坦承有透過臉書轉發該文，但辯稱是看到網友臉書貼文，「不相信警察單位會因此事由開單」，才用複製、貼上方式轉發至臉書社團，「讓大家公評」。劉表示，找不到原發文者暱稱，也無從知道貼文來源。