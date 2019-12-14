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「韓國瑜指示警察開單」太黑暗？鋼鐵庶民轉發文也吃吉

2019-12-14 19:57聯合報 記者賴郁薇／高雄即時報導

高雄市劉姓男子上月初在臉書社群「鋼鐵庶民力挺韓國瑜團」轉貼，「太黑暗了，警察開攤販罰單，還兼告知是韓國瑜指示的」，懷疑有心人士意圖讓基層民眾對高雄市長韓國瑜心生不滿、誤會；劉男此舉遭指涉嫌散布不實謠言，遭依違反社維法移送法辦。鳳山簡易庭審理後，認為劉雖未查證就貿然轉發不實言論，但內容不足以影響公共安寧，裁定不罰，可抗告。

裁定指出，56歲劉男今年11月3日深夜在「鋼鐵庶民力挺韓國瑜團」轉發貼文，貼文內容提到，「太黑暗了，警察開攤販罰單，還兼告知是韓國瑜指示的」，並懷疑有心人士刻意激起基層民怨，意圖讓民眾對韓產生不滿情緒，甚至喊話「韓國瑜競選團隊是不是應該去瞭解一下」。劉轉發上述言論遭控涉嫌違反社維法，意圖散播不實謠言、影響公共安寧。

警方循線掌握劉男身分，劉到案坦承有透過臉書轉發該文，但辯稱是看到網友臉書貼文，「不相信警察單位會因此事由開單」，才用複製、貼上方式轉發至臉書社團，「讓大家公評」。劉表示，找不到原發文者暱稱，也無從知道貼文來源。

鳳山簡易庭審理認為，警察依法對違法人民開單舉發裁罰，本就是在行使警察職權，但劉未經查證就直接轉發不實資訊給公眾，行為確實有所不妥，但該貼文內容縱然不實，卻也難使聽聞者產生畏懼、恐慌等負面心理。簡易庭認為，劉男行為不足以影響公共安寧，不符合社維法構成要件，裁定不罰，可抗告。

高雄市劉姓男子上月轉發貼文，懷疑有心人士影射高雄市長韓國瑜只是警察對攤販開單，有...
高雄市劉姓男子上月轉發貼文，懷疑有心人士影射高雄市長韓國瑜只是警察對攤販開單，有抹黑嫌疑，遭控散布謠言、違反社維法，但高雄鳳山簡易庭認為，不足以影響公共安寧，裁定不罰。圖／報系資料照
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韓國瑜警察罰單

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