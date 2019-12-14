夫妻酒後吵架 好友趁機睡妻辯「被設圈套」

新北市黃姓男子與好友何姓夫妻檔在，去年在熱炒店把酒言歡，何男見妻子喝多了，要帶人回家，雙方發生口角，氣憤的何男自行離席返家，黃男見機不可失，竟趁何妻酒醉帶至旅館共度春宵，事後還辯稱是帶酒後失禁的何妻到旅館梳洗就離開，但測謊卻呈不實反應。新北地院日前將黃男判刑3年2個月，可上訴。

判決指出，從事建築業的黃姓男子去9月與同行的何姓夫妻檔，相約在熱炒店聚餐，隔天還要上工的何男，見妻子喝多了啤酒，出言要帶妻子一起回家，不料何妻竟說，「才喝三瓶，還沒喝夠。」雙方為此發生口角爭執。

黃男出面打圓場，還自告奮勇說，會將人平安送返家，加上熱炒店老闆娘也熟識，一肚子怒氣的何男才勉強答應先行離席，獨留妻子在熱炒店繼續喝酒。

何男隔天一早醒來發現妻子整夜未歸，也未接電話，因趕著到工地上工，中午返家察看，發現妻子已回家在臥室睡覺，便未多問，事隔5天，發現妻子舉止有異，經追問何妻才坦言， 「昨晚酒醉，一早醒來發現全身一絲不掛，與黃男一起躺在旅館房間床上。」何男二話不說到警局提告。