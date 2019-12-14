親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台南道場縱火案
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

夫妻酒後吵架 好友趁機睡妻辯「被設圈套」

2019-12-14 16:58聯合報 記者王長鼎／新北即時報導

新北市黃姓男子與好友何姓夫妻檔在，去年在熱炒店把酒言歡，何男見妻子喝多了，要帶人回家，雙方發生口角，氣憤的何男自行離席返家，黃男見機不可失，竟趁何妻酒醉帶至旅館共度春宵，事後還辯稱是帶酒後失禁的何妻到旅館梳洗就離開，但測謊卻呈不實反應。新北地院日前將黃男判刑3年2個月，可上訴。

判決指出，從事建築業的黃姓男子去9月與同行的何姓夫妻檔，相約在熱炒店聚餐，隔天還要上工的何男，見妻子喝多了啤酒，出言要帶妻子一起回家，不料何妻竟說，「才喝三瓶，還沒喝夠。」雙方為此發生口角爭執。

黃男出面打圓場，還自告奮勇說，會將人平安送返家，加上熱炒店老闆娘也熟識，一肚子怒氣的何男才勉強答應先行離席，獨留妻子在熱炒店繼續喝酒。

何男隔天一早醒來發現妻子整夜未歸，也未接電話，因趕著到工地上工，中午返家察看，發現妻子已回家在臥室睡覺，便未多問，事隔5天，發現妻子舉止有異，經追問何妻才坦言， 「昨晚酒醉，一早醒來發現全身一絲不掛，與黃男一起躺在旅館房間床上。」何男二話不說到警局提告。

黃男到案後辯稱，當天喝多了也「斷片」，醒來時已躺在住家裡，否認性侵，今年3月對黃男測謊，明顯呈現不實反應。新北地院日前依乘機性交罪判刑3年2個月，仍可上訴。

新北市夫妻酒後吵架，好友見縫插「針」睡斷片妻，還辯稱「被設圈套」。示意圖／Ing...
新北市夫妻酒後吵架，好友見縫插「針」睡斷片妻，還辯稱「被設圈套」。示意圖／Ingimage
分享

夫妻性侵

延伸閱讀

藉口補過生日 男帶醉女至旅館性侵還辯：雙方合...

醉妻太盧被老公放生 慘被老公兄弟撿屍性侵

2男輪流性侵學妹 竟拿牙刷刷下體滅證

2名酒醉女子狂歡後遇行車糾紛 卻出手傷警下場...

相關新聞

藉口補過生日 男帶醉女至旅館性侵還辯：雙方合意

2019-12-14 15:33

上了少女始亂終棄遭酷刑凌虐 被逼吃大便還被酒瓶插肛

2019-12-13 21:38

影／網路標榜「保證本人」應召 檢警破獲慾皇宮色情機房

2019-12-13 15:24

阿嬤的男人猥褻女童 買項鍊手機封口還要賠40萬

2019-12-13 14:58

壯女控訴遭掰腿硬上 法院不信瘦男能完全壓制判無罪

2019-12-13 14:04

男子要脅公布裸照 女網友被迫免費性服務

2019-12-12 16:00

影／竹市警建構溫馨會談室 減少性侵害被害人二度傷害

2019-12-12 13:35

「東西已放進去來不及 」 玷辱女童賠80萬仍重判8年6月

2019-12-12 06:51

男子KTV撿屍女壽星友人 大姨媽來了仍硬上判刑3年10月

2019-12-11 19:44

網紅夜會女主播秦綾謙被抓包 她前夫一個動作虧大了

2019-12-11 18:53
看更多

熱門文章

台南玉井大火7死 1名男子自首點燃汽油縱火

2019-12-14 03:53

國民黨部放爆裂物！妻不願到場溫情喊話 警高雄逮嫌僵持中

2019-12-13 19:47

輔導少年涉縱火燒死胞弟一家人 台南地院法官雙重打擊

2019-12-14 10:50

為何小三都比正宮醜？潔哥妙喻「想吃垃圾食物」網友拜服

2019-12-13 20:36

台南玉井佛堂縱火案 嫌犯父親是知名醫師仍不堪需索

2019-12-14 11:07

影／三度攻堅後…高雄警匪對峙落幕 犯嫌中彈送醫

2019-12-14 07:41

放火燒死7人曾嫌嗆警畫面曝光 真理家族：他六親不認

2019-12-14 08:51

屏南養殖戶被跳票逾7億 漁民：莫拉克風災後最大災損

2019-12-14 00:35

警方高雄圍捕炸彈客 凌晨攻堅槍聲大作

2019-12-14 05:03

張綱維現身北檢應訊 回媒體：「有被詐騙啊，廢話。」

2019-12-13 19:05

旅日球員吳念庭手機遺失 派出所一秒變粉絲見面會

2019-12-14 11:58

台南玉井大火死者高國禎 傳出叔叔曾是知名偶像歌手

2019-12-14 11:15

台南縱火釀7死曾姓嫌犯 警方：疑反社會反覆犯罪

2019-12-14 06:20

炸彈客製「撒旦之母」 備料足以炸毀200坪房

2019-12-14 10:02

上了少女始亂終棄遭酷刑凌虐 被逼吃大便還被酒瓶插肛

2019-12-13 21:38

台南真理前輩堂火警7死 21歲男被拒入住曾嗆縱火

2019-12-14 05:42

影／放置爆裂物嫌犯與防爆警力對峙 傳揚言拋出爆裂物

2019-12-13 20:56

台南真理前輩堂大火7死 一家3口、兩夫妻同成焦屍

2019-12-14 06:03

台南玉井大火10死傷 4年前苗栗教友火劫8死3傷

2019-12-14 05:16

台南玉井大火 10名死傷者名單

2019-12-14 05:01

不滿年改羞辱軍公教選立委卻不符資格 前檢察官今抗告

2019-12-13 20:24

影／緃火燒死7人 曾嫌跑到馬路畫面曝光 警：他很冷靜

2019-12-14 10:48

影／國道6號最長隧道火燒車 乘客驚恐逃生車輛回堵

2019-12-14 11:12

放爆裂物嫌犯對峙中丟出礦泉水 防爆裝、防爆車上陣

2019-12-13 23:07

炸彈客背包藏炸彈與警對峙 清晨中彈送醫

2019-12-14 08:49

影／爆裂物嫌犯疑躲藏高雄與警對峙 大陣仗民眾側目

2019-12-13 20:36

高中生夜闖校園搞破壞 見校長臉書發文警惕今自首道歉

2019-12-13 17:36

台南玉井發生疑似宗教縱火案 1人OHCA，3人已成焦屍

2019-12-14 03:44

台南玉井縱火案 兩兄弟跳樓逃過一劫都輕傷

2019-12-14 05:45

國道一號北上94.8公里車禍 一駕駛受困、意識清楚

2019-12-14 11:49

影／雲林隔熱紙出口大廠火警一人傷 火勢猛烈搶救中

2019-12-13 17:43

藍後壁黨部遭放爆裂物 嫌犯逃到高雄與警對峙

2019-12-14 00:47

曾嫌疑縱火釀7死 衛生局介入關懷才10天就傳憾事

2019-12-14 10:20

老爸27年前假死詐保1138萬沒事 兒再犯檢批貪婪卻輕縱

2019-12-13 20:54

台南玉井縱火釀7死 嫌犯家暴父親不肯就醫

2019-12-14 14:52

影／對峙炸彈客近10小時 警二度駁火喊話「丟遙控器」

2019-12-14 05:24

台南住宅火警 90歲行動不便老嫗命喪火窟

2019-12-13 17:05

法警一家三口命喪台南火窟 同事憾：這麼善良的人

2019-12-14 15:31

蔡育輝競選服務處遭放疑似爆裂物 檢警組專案小組追查

2019-12-13 19:12

濫倒化骨水撈千萬 汙染北台灣

2019-12-14 00:43
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top