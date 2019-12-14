罕見！專吸引老人下注 龍潭大池公園出現地下簽賭站

龍潭警方獲報龍潭大池公園旁一處老人聚集場所疑似有，疑似有數名婦女經營流動職業地下簽賭站，專門提供老人下注簽賭，總統立委大選將近，簽賭站也增設選舉賭盤，以投注金額1：2倍率方式誘使民眾簽賭下注，警方於昨日傍晚前往查緝，當場查獲林姓婦女等人，詢後全案依違反公職人員選罷法及刑法賭博罪等罪嫌移送法辦。

龍潭警方於現場跟監埋伏蒐證並伺機行動，發現主嫌在該處與多名年長民眾近身竊語後，隨即填寫簽賭下注單，見時機成熟，旋即通知周邊埋伏警力執行搜索逮捕行動，現場查獲經營行動地下簽賭站組頭53歲林姓婦女、50歲曾姓婦女及賭客等6人，並於現場扣得手機、簽單及賭資等證物。

警方隨後將主嫌組頭帶返回其住處進行搜索，現場扣得手機、傳真機、開獎紀錄單、簽單回條、簽賭傳真單、匯款單、帳冊、及賭資2萬8600元等大批證物。

另外，警方對於林、廖嫌常態性經營地下簽賭站組頭違法賭博行為，供給不特定人士簽賭下注，目前正積極溯源，持續向上追查幕後中、大盤組頭及向下清查簽注賭客，以了解清查投注情形及管道擴大偵辦。

警方表示，除組頭依選罷法、刑法賭博罪嫌移送，賭客則是單純以刑法第二百六十六條賭博罪移送。