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一夜惹火全中國！德國世足賽名將：「絕不該對維吾爾人沉默！」

台南玉井大火死者高國禎 傳出叔叔曾是知名偶像歌手

死者陳美研原在彰化教幼兒園 母親引介來長住罹難

2019-12-14 12:11聯合報 記者周宗禎／台南即時報導

台南玉井「真理前輩堂」大火死者陳美研，原本在彰化溪州幼兒園任教，傳出因母親篤信佛教，鼓勵她來台南玉井修行，沒想到最後命喪火窟。

陳美研的母親凌晨得知女兒不幸喪命，悲痛莫名 十分自責。真理前輩堂張信堂主表示，陳美研前來玉井已10多年，除了幫忙成衣加工，也會協助同修耕作，大家像一家人一樣。

台南玉井真理佛堂大火，消防火災調查員下午勘驗火場。記者周宗禎/攝影
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幼兒園大火佛教

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