輔導少年涉縱火燒死胞弟一家人 台南地院法官雙重打擊

台南玉井一貫道真理長輩堂今天凌晨傳出火警，致7死3傷，曾姓男子出面自首縱火 ，其中，死者謝振益一家三口命喪火窟，是台南地院少年法庭庭長謝瑞龍的弟弟一家人，謝瑞龍今天原本在台南地院公益講座喊卡，緊急處理家人後事外，未料，涉嫌縱火的曾嫌曾接受過謝的輔導及關心，這也讓長期關心少年的法官謝瑞龍受到雙重打擊。

台南地院第一時間接獲相關訊息，致電謝瑞龍致意關懷，謝瑞龍表示，希望先處理弟弟一家人後事為要。長期投身少年及公益的謝瑞龍原定上午在國定古蹟原台南地院辦理講座，只好臨時喊卡。

出身嘉義縣溪口鄉的謝瑞龍，台南地院少年法庭法官兼庭長，就讀溪口國中放牛班，從沒想到要升學，國中畢業到台北新莊學車床、苗栗學陶藝，直到新竹去學習木工製造紅木雕刻傢具，當了2年多的木工學徒出師，才有機會去讀新竹市光復中學補校。

他入伍當傘兵時大悟，靠著苦讀， 81年司法特考法院書記官及格、82年應屆考取研究所及律師高考、83 年司法官特考及格。從木工到法官的人生經歷，激勵不少莘莘學子，謝瑞龍受邀返回母校分享「我認為法律人不要當溫室的花朵，要當那種凌霜雪材會越冷越開花的梅花」。