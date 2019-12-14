第五件！新竹市警局查獲選舉賭盤

總統、立委大選將近，新竹市警察局第三分局偵查隊掌握情資，新竹地區一名林姓男子涉嫌以本次總統選舉結果為標的，供賭客下注，警方13日見時機成熟，由新竹地檢署檢察官指揮，持搜索票到林住處搜索，除將林拘提到案，也將手機查扣，訊後以2萬元交保，限制住居，後續相關人流與金流，由檢方擴大偵辦釐清。這已是新竹檢警查獲的第五件選舉賭盤案。

據悉，警方偵辦這起賭盤案，發現林男涉嫌提供當前選舉賭盤狀況讓賭客簽賭，這次組頭開出的讓票盤，和傳言中南部開出的讓票盤差不多，賠率為0.9，檢警強調，對於任何足以影響選舉結果的各類型外力干涉，檢警必會強力查緝。 新竹市警察局第三分局偵查隊掌握情資，新竹地區一名林姓男子涉嫌以本次總統選舉結果為標的，供賭客下注。記者王駿杰／翻攝 分享 facebook