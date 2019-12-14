屏南養殖戶被跳票逾7億 漁民：莫拉克風災後最大災損

屏東縣沿海地區是養殖漁業重鎮，外銷大陸長期由俗稱販仔的販運商商號以開票方式到池邊收購，今年林邊、佳冬、枋寮等鄉鎮養殖業者接連傳出4名魚販跳票後失聯，受害人達400多人，累積金額逾7億元，業者成立自救會除提告、寫信向總統蔡英文陳情，並求助農委會主委陳吉仲，希望以農業基金或農業金庫供受害業者低利貸款度難關，也懷疑資金卡在大陸或地下匯兌出了問題，請調查局深入調查。

屏東漁協常務監事陳清烈表示，今年上半年開始，分別有2名李姓、余姓魚販以及許姓魚販等4人到林邊鄉、佳冬鄉、枋寮等3個鄉鎮 向養殖業者收購石斑、龍膽、午仔魚等魚種，說要外銷大陸，這幾個魚販之前也都有交易過，未料今年開出的支票紛紛跳票，導致養殖業者的魚已經賣出，卻收不到錢的困境，累積金額已經達7億，受害者有400多人，現在購買飼料都有問題。

陳清烈表示，養殖業者皆以產地直接交由外銷魚販的池邊交易銷售模式，被跳票事件偶有所聞，但今年至今已至少4個販運商商號跳票，遍及佳冬、林邊及枋寮，最新傳出的是在枋寮鄉經營商號的許姓男子，跳票粗估2億元，有上百人受害，每人約百萬元，受害漁民也成立自救會並向農委會主委陳情，除協助提供低利貸款，希望政府成立第三方公正平台銷售，保障養殖業者的權益。

自救會漁民指出，這4個魚販因外銷到大陸，懷疑大陸承銷商惡意倒閉或資金緊縮，加上近期嚴查地下匯兌，都可能造成4人的資金卡關，只好倒養殖者的錢；另有漁民為分散風險，委由不同的販運商承銷，沒想到這1年來4個販運商跳票，3人倒過他的債，金額高達250萬元，可說是全場最慘，漁民形容這起跳票是「莫拉克風災後最大災損事件」。