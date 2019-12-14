親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

屏南養殖戶被跳票逾7億 漁民：莫拉克風災後最大災損

2019-12-14 00:35聯合報 記者潘欣中／屏東縣即時報導

屏東縣沿海地區是養殖漁業重鎮，外銷大陸長期由俗稱販仔的販運商商號以開票方式到池邊收購，今年林邊、佳冬、枋寮等鄉鎮養殖業者接連傳出4名魚販跳票後失聯，受害人達400多人，累積金額逾7億元，業者成立自救會除提告、寫信向總統蔡英文陳情，並求助農委會主委陳吉仲，希望以農業基金或農業金庫供受害業者低利貸款度難關，也懷疑資金卡在大陸或地下匯兌出了問題，請調查局深入調查。

屏東漁協常務監事陳清烈表示，今年上半年開始，分別有2名李姓、余姓魚販以及許姓魚販等4人到林邊鄉、佳冬鄉、枋寮等3個鄉鎮　向養殖業者收購石斑、龍膽、午仔魚等魚種，說要外銷大陸，這幾個魚販之前也都有交易過，未料今年開出的支票紛紛跳票，導致養殖業者的魚已經賣出，卻收不到錢的困境，累積金額已經達7億，受害者有400多人，現在購買飼料都有問題。

陳清烈表示，養殖業者皆以產地直接交由外銷魚販的池邊交易銷售模式，被跳票事件偶有所聞，但今年至今已至少4個販運商商號跳票，遍及佳冬、林邊及枋寮，最新傳出的是在枋寮鄉經營商號的許姓男子，跳票粗估2億元，有上百人受害，每人約百萬元，受害漁民也成立自救會並向農委會主委陳情，除協助提供低利貸款，希望政府成立第三方公正平台銷售，保障養殖業者的權益。

自救會漁民指出，這4個魚販因外銷到大陸，懷疑大陸承銷商惡意倒閉或資金緊縮，加上近期嚴查地下匯兌，都可能造成4人的資金卡關，只好倒養殖者的錢；另有漁民為分散風險，委由不同的販運商承銷，沒想到這1年來4個販運商跳票，3人倒過他的債，金額高達250萬元，可說是全場最慘，漁民形容這起跳票是「莫拉克風災後最大災損事件」。

屏東縣政府說，農漁產的銷售方式多元，可以自己找販仔或是請行口或自行作電商宅配，最大宗的則是各地行之有年的農漁會拍賣制度，這些都是漁民交易方式；對縣內傳出跳票事件，已建議農委會可參考相關機制，讓養殖魚的銷售能透過類似農、漁產拍賣平台，對產銷都有保障。

屏東縣沿海地區是養殖漁業重鎮，外銷大陸長期由俗稱販仔的販運商商號以開票方式到池邊...
屏東縣沿海地區是養殖漁業重鎮，外銷大陸長期由俗稱販仔的販運商商號以開票方式到池邊收購，今年林邊、佳冬、枋寮等鄉鎮養殖業者接連傳出4名魚販跳票後失聯，受害人達400多人，累積金額逾7億元。圖／本報資料照
分享

屏東縣政府漁民自救會

延伸閱讀

被指在屏東撒錢綁樁 蘇嘉全：國民黨惡意抹黑

20年前瑞聯停飛復飛又倒閉 遠航會不會如出一...

交部卡半年？ 愛情摩天輪12月招標跳票

嘉市西區運動中心案 藍簽闢建承諾書 綠批多此...

相關新聞

化骨水案／主嫌每晚將廢液排山谷 警查出他只是人頭

2019-12-13 21:40

老爸27年前假死詐保1138萬沒事 兒再犯檢批貪婪卻輕縱

2019-12-13 20:54

律師法修正立法院三讀通過 法務部：律師懲戒更嚴格

2019-12-13 20:40

台男19年前與陸女結婚 妻子從未入境台灣 法官判准離婚

2019-12-13 20:29

聚眾鬥毆三讀通過加重罰 法務部：完備打擊犯罪法制

2019-12-13 20:25

不滿年改羞辱軍公教選立委卻不符資格 前檢察官今抗告

2019-12-13 20:24

「單一入會、全國執業」 律師法三讀完成歷史變革

2019-12-13 19:45

張綱維現身北檢應訊 回媒體：「有被詐騙啊，廢話。」

2019-12-13 19:05

輔大學生闖董事會議直播不成 告校方阻擋被檢察官打臉

2019-12-13 18:38

高銀貸款慶富石化氣爆善款、大港開唱、輕軌 高市送法辦

2019-12-13 18:05

沒迴避利益罰百萬起跳太苛違憲 劉孔中罰鍰可能變低

2019-12-13 17:39

全台多處違法傾倒化骨水 主嫌遭押共犯繳712萬贓款

2019-12-13 17:37

花檢查賄已列9件選他案 鼓勵民眾檢舉最高獎金1500萬元

2019-12-13 17:06

增訂「都市計畫審查程序」專章 司法院：開啟先河

2019-12-13 16:48

遠航指副教授索價不成害遭裁罰 一、二審連敗

2019-12-13 16:18

配偶遺產稅案 大法庭首件訂明年1月10日宣示裁定

2019-12-13 13:14

「魚幫水水幫魚」 國道警勒索砂石車司機判關6年半

2019-12-13 12:29

高雄「黑吃黑」疑案 涉嫌帶槍押人者曾任里長

2019-12-13 12:20

私菸案邱彰信反擊：檢察官用Line的貼圖毀我清譽

2019-12-13 11:53

謝龍介遭檢舉發放雞排涉賄選 台南地檢署分案調查

2019-12-13 11:43

萬條私菸案辯無罪 邱彰信：專機代表國家 只想服務貴賓

2019-12-13 11:05

韓粉威脅「開槍」滅火器 辯原意是「開嗆」仍遭起訴

2019-12-13 11:03

前妻的公司造成他營運困難 他駕車撞前妻所駕車判刑

2019-12-13 10:40

青年員警洩漏跟監車牌給毒販同學 判刑4個月

2019-12-13 10:39

法官不信碰瓷 運將當庭嗆亂判心理不安吃齋念佛也沒用

2019-12-13 09:31

基隆反賄選 檢察長上市場發送「三寶」宣導

2019-12-12 23:55

1年2月刑定讞 劉政池確定入獄...啟動防逃機制

2019-12-12 23:50

業者「球員兼裁判」鑑定書假的... 購物台珠寶撈上億

2019-12-12 23:48

桃機二航廈擴建 前處長索賄起訴

2019-12-12 23:47

違反比例原則 欠稅2千萬限境 他不服提告成功

2019-12-12 23:44

雲林2縣議員判刑確定將入獄 啟動防逃機制

2019-12-12 22:38

「有回饋金程序就順一點」 桃機貪官移審仍被法院收押

2019-12-12 20:55

被熟人猥褻她嗆「你一直意淫我？」 他回「乖」判刑

2019-12-09 18:14

畫面曝光／林森北路四面佛遭縱火 嫌犯對街持手機錄影

2019-12-09 15:03

胯下綁一大包入境桃機闖關 打開驚見5隻活體保育烏龜

2019-12-06 13:58
看更多

熱門文章

國民黨部放爆裂物！妻不願到場溫情喊話 警高雄逮嫌僵持中

2019-12-13 19:47

台東男子滯留西班牙38年 電話吐真相：當天馬拉桑了

2019-12-13 13:00

一腳穿藍襪、一腳穿紅襪！他網路號召「反串罷韓」卻投案

2019-12-13 16:47

法官不信碰瓷 運將當庭嗆亂判心理不安吃齋念佛也沒用

2019-12-13 09:31

深澳漁港強收、強賣白帶魚 瑞芳警掃黑天道盟9成員遭逮

2019-12-13 16:32

張綱維現身北檢應訊 回媒體：「有被詐騙啊，廢話。」

2019-12-13 19:05

為何小三都比正宮醜？潔哥妙喻「想吃垃圾食物」網友拜服

2019-12-13 20:36

幫忙搬菸沒搭上箱型車 國安特勤坐上貨車變貪汙犯？

2019-12-13 16:17

斗六工業區廠房火警 濃煙竄天搶救中

2019-12-13 15:54

影／網路標榜「保證本人」應召 檢警破獲慾皇宮色情機房

2019-12-13 15:24

「我今天要做一件事」半年不見前女友 當他面自焚

2019-12-13 02:14

新竹檢警破獲環保犯罪集團 即時阻止美麗山林遭破壞

2019-12-13 12:05

影／放置爆裂物嫌犯與防爆警力對峙 傳揚言拋出爆裂物

2019-12-13 20:56

上了少女始亂終棄遭酷刑凌虐 被逼吃大便還被酒瓶插肛

2019-12-13 21:38

高雄「黑吃黑」疑案 涉嫌帶槍押人者曾任里長

2019-12-13 12:20

影／爆裂物嫌犯疑躲藏高雄與警對峙 大陣仗民眾側目

2019-12-13 20:36

青年員警洩漏跟監車牌給毒販同學 判刑4個月

2019-12-13 10:39

店員偷喝2口再封杯給客人？ 飲料店急澄清：誤會大了

2019-12-13 14:22

謝龍介遭檢舉發放雞排涉賄選 台南地檢署分案調查

2019-12-13 11:43

日本漁船海漂到台東 縣農業處：是否與311有關待確認

2019-12-13 15:44

高中生夜闖校園搞破壞 見校長臉書發文警惕今自首道歉

2019-12-13 17:36

日本學生觀光團72人疑食物中毒送醫 59人出院13人觀察

2019-12-13 14:07

放爆裂物嫌犯對峙中丟出礦泉水 防爆裝、防爆車上陣

2019-12-13 23:07

影／雲林隔熱紙出口大廠火警一人傷 火勢猛烈搶救中

2019-12-13 17:43

仰德大道又添亡魂 19歲少年夜衝自摔 噴撞路燈慘死

2019-12-13 11:51

配偶遺產稅案 大法庭首件訂明年1月10日宣示裁定

2019-12-13 13:14

聚眾400人丟雞蛋衝撞員警 直播主劉冠廷等16人被訴

2019-12-13 12:16

他不解母勸「做黑手才有出息」 網點出重點：月賺百萬

2019-12-13 14:15

詐騙集團黑吃黑 4男帶槍索債落網

2019-12-13 09:29

台南住宅火警 90歲行動不便老嫗命喪火窟

2019-12-13 17:05

新店女國中生從跑到苗栗見網友 失聯2天後尋回

2019-12-13 11:32

「魚幫水水幫魚」 國道警勒索砂石車司機判關6年半

2019-12-13 12:29

老爸27年前假死詐保1138萬沒事 兒再犯檢批貪婪卻輕縱

2019-12-13 20:54

遠航指副教授索價不成害遭裁罰 一、二審連敗

2019-12-13 16:18

蔡育輝競選服務處遭放疑似爆裂物 檢警組專案小組追查

2019-12-13 19:12

壯女控訴遭掰腿硬上 法院不信瘦男能完全壓制判無罪

2019-12-13 14:04

3人以上算聚眾鬥毆修法通過 警政署：有助強勢執法

2019-12-13 19:39

屏南養殖戶被跳票逾7億 漁民：莫拉克風災後最大災損

2019-12-14 00:35

化骨水案／主嫌每晚將廢液排山谷 警查出他只是人頭

2019-12-13 21:40

私菸案邱彰信反擊：檢察官用Line的貼圖毀我清譽

2019-12-13 11:53
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top