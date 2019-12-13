化骨水案／主嫌每晚將廢液排山谷 警查出他只是人頭

保安警察第七總隊第三大隊及林口分局，配合新竹檢察官偵辦化骨水案，查出年紀輕輕的主嫌李姓男子只是人頭，背後還有指使者。本月9日在李男的林口山區據點，將他及貨車司機逮捕，又在48小時內逮捕地主、公司廢棄物負責人等5名共犯，共將7人依違反廢棄物清理法、山坡地保育利用條例、水土保持法等罪送辦。

警方說，化骨水屬於強力化學物質，會奪走身體鉀離子及鈣離子，造成肌肉不規律收縮，心臟停止跳動；李男將化骨水違法排入山谷行為，若小朋友在該處戲水，恐有生命危險。

李男訊後被聲押獲准，其餘6人則繳回不法所得712萬元，分別被限制住居、以6萬至50萬元不等金額交保。檢警透過廢液來源，也已掌握主要對象，向上溯源中。

警方近2月先在李男的新竹關西山區據點埋伏，發現桃園新屋、林口粉寮路山區附近，也是李男違法處理廢棄物的場所，便分別派員前往熟悉地形，以便日後逮人。

本月8日，警方發現李男的桃園新屋據點，有一輛小貨車駛入，將登記在李男家人名下的機車，載至他的林口據點，經跟車後，也發現李男就在該處。

該處由水泥方塊圍起，面積約一個籃球場大，有前門、側門可進出。警方懷疑，李男每到晚上，就將一桶一桶的廢液搬出，連接管線將廢液排往山谷下。

警方在路口設置監視器，監視李男一舉一動。本月9日，又發現一輛載滿廢液桶的大貨車駛入，隨後李男跟貨車司機交換單據。警方見機不可失，持槍直闖贼窟，當場將李男及陳姓貨車司機壓制在地。

警方迅速進行一連串緝捕動作，48小時內，又在新北市五股、桃園市大園、蘆竹等地，逮捕與李男合作共犯，包括供李男設置地下處理場的地主、公司環保廢棄物負責人、貨車司機及實際違法處理廢液者。

據了解，李男（24歲）是詐欺通犯，年紀輕輕就向私人公司標下廢棄物清運標案，雖其價格是市場行情一半以下，易吸引公司合作，檢警仍懷疑他跟公司環保廢棄物負責人串通，且只是人頭，背後另有指使者。