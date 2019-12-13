親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

社群媒體選舉戰：從「兩大戰場」看2020大選

化骨水案／主嫌每晚將廢液排山谷 警查出他只是人頭

2019-12-13 21:40聯合報 記者蔡翼謙／台北即時報導

保安警察第七總隊第三大隊及林口分局，配合新竹檢察官偵辦化骨水案，查出年紀輕輕的主嫌李姓男子只是人頭，背後還有指使者。本月9日在李男的林口山區據點，將他及貨車司機逮捕，又在48小時內逮捕地主、公司廢棄物負責人等5名共犯，共將7人依違反廢棄物清理法、山坡地保育利用條例、水土保持法等罪送辦。

警方說，化骨水屬於強力化學物質，會奪走身體鉀離子及鈣離子，造成肌肉不規律收縮，心臟停止跳動；李男將化骨水違法排入山谷行為，若小朋友在該處戲水，恐有生命危險。

李男訊後被聲押獲准，其餘6人則繳回不法所得712萬元，分別被限制住居、以6萬至50萬元不等金額交保。檢警透過廢液來源，也已掌握主要對象，向上溯源中。

警方近2月先在李男的新竹關西山區據點埋伏，發現桃園新屋、林口粉寮路山區附近，也是李男違法處理廢棄物的場所，便分別派員前往熟悉地形，以便日後逮人。

本月8日，警方發現李男的桃園新屋據點，有一輛小貨車駛入，將登記在李男家人名下的機車，載至他的林口據點，經跟車後，也發現李男就在該處。

該處由水泥方塊圍起，面積約一個籃球場大，有前門、側門可進出。警方懷疑，李男每到晚上，就將一桶一桶的廢液搬出，連接管線將廢液排往山谷下。

警方在路口設置監視器，監視李男一舉一動。本月9日，又發現一輛載滿廢液桶的大貨車駛入，隨後李男跟貨車司機交換單據。警方見機不可失，持槍直闖贼窟，當場將李男及陳姓貨車司機壓制在地。

警方迅速進行一連串緝捕動作，48小時內，又在新北市五股、桃園市大園、蘆竹等地，逮捕與李男合作共犯，包括供李男設置地下處理場的地主、公司環保廢棄物負責人、貨車司機及實際違法處理廢液者。

據了解，李男（24歲）是詐欺通犯，年紀輕輕就向私人公司標下廢棄物清運標案，雖其價格是市場行情一半以下，易吸引公司合作，檢警仍懷疑他跟公司環保廢棄物負責人串通，且只是人頭，背後另有指使者。

保安警察第七總隊第三大隊第一中隊，近日配合新竹檢察官指揮，由中隊長李進元帶隊，協同環保署北區環境督察大隊、環保局等單位執行專案，成功緝捕惡劣的違法排放廢液集團。

保安警察第七總隊第三大隊在林口山區攻堅。記者蔡翼謙／翻攝
保安警察第七總隊第三大隊在林口山區攻堅。記者蔡翼謙／翻攝
分享
保安警察第七總隊第三大隊在林口山區攻堅。記者蔡翼謙／翻攝
保安警察第七總隊第三大隊在林口山區攻堅。記者蔡翼謙／翻攝
分享
保安警察第七總隊第三大隊在林口山區攻堅。記者蔡翼謙／翻攝
保安警察第七總隊第三大隊在林口山區攻堅。記者蔡翼謙／翻攝
分享
保安警察第七總隊第三大隊在林口山區攻堅。記者蔡翼謙／翻攝
保安警察第七總隊第三大隊在林口山區攻堅。記者蔡翼謙／翻攝
分享
保安警察第七總隊第三大隊在林口山區攻堅。記者蔡翼謙／翻攝
保安警察第七總隊第三大隊在林口山區攻堅。記者蔡翼謙／翻攝
分享

廢棄物林口新竹

延伸閱讀

全台多處違法傾倒化骨水 主嫌遭押共犯繳712...

新竹檢警破獲棄置化骨水案 逮捕主嫌羈押禁見

新屋可疑鐵皮屋遭偷埋不明廢液 飄散有機溶劑異...

明志科大實驗室化學物冒煙 學生緊急自主疏散避...

相關新聞

老爸27年前假死詐保1138萬沒事 兒再犯檢批貪婪卻輕縱

2019-12-13 20:54

律師法修正立法院三讀通過 法務部：律師懲戒更嚴格

2019-12-13 20:40

台男19年前與陸女結婚 妻子從未入境台灣 法官判准離婚

2019-12-13 20:29

聚眾鬥毆三讀通過加重罰 法務部：完備打擊犯罪法制

2019-12-13 20:25

不滿年改羞辱軍公教選立委卻不符資格 前檢察官今抗告

2019-12-13 20:24

「單一入會、全國執業」 律師法三讀完成歷史變革

2019-12-13 19:45

張綱維現身北檢應訊 回媒體：「有被詐騙啊，廢話。」

2019-12-13 19:05

輔大學生闖董事會議直播不成 告校方阻擋被檢察官打臉

2019-12-13 18:38

高銀貸款慶富石化氣爆善款、大港開唱、輕軌 高市送法辦

2019-12-13 18:05

沒迴避利益罰百萬起跳太苛違憲 劉孔中罰鍰可能變低

2019-12-13 17:39

全台多處違法傾倒化骨水 主嫌遭押共犯繳712萬贓款

2019-12-13 17:37

花檢查賄已列9件選他案 鼓勵民眾檢舉最高獎金1500萬元

2019-12-13 17:06

增訂「都市計畫審查程序」專章 司法院：開啟先河

2019-12-13 16:48

遠航指副教授索價不成害遭裁罰 一、二審連敗

2019-12-13 16:18

配偶遺產稅案 大法庭首件訂明年1月10日宣示裁定

2019-12-13 13:14

「魚幫水水幫魚」 國道警勒索砂石車司機判關6年半

2019-12-13 12:29

高雄「黑吃黑」疑案 涉嫌帶槍押人者曾任里長

2019-12-13 12:20

私菸案邱彰信反擊：檢察官用Line的貼圖毀我清譽

2019-12-13 11:53

謝龍介遭檢舉發放雞排涉賄選 台南地檢署分案調查

2019-12-13 11:43

萬條私菸案辯無罪 邱彰信：專機代表國家 只想服務貴賓

2019-12-13 11:05

韓粉威脅「開槍」滅火器 辯原意是「開嗆」仍遭起訴

2019-12-13 11:03

前妻的公司造成他營運困難 他駕車撞前妻所駕車判刑

2019-12-13 10:40

青年員警洩漏跟監車牌給毒販同學 判刑4個月

2019-12-13 10:39

法官不信碰瓷 運將當庭嗆亂判心理不安吃齋念佛也沒用

2019-12-13 09:31

基隆反賄選 檢察長上市場發送「三寶」宣導

2019-12-12 23:55

1年2月刑定讞 劉政池確定入獄...啟動防逃機制

2019-12-12 23:50

業者「球員兼裁判」鑑定書假的... 購物台珠寶撈上億

2019-12-12 23:48

桃機二航廈擴建 前處長索賄起訴

2019-12-12 23:47

違反比例原則 欠稅2千萬限境 他不服提告成功

2019-12-12 23:44

雲林2縣議員判刑確定將入獄 啟動防逃機制

2019-12-12 22:38

「有回饋金程序就順一點」 桃機貪官移審仍被法院收押

2019-12-12 20:55

新人受訓誹謗同窗罰7萬 移民署：加強輔導關懷

2019-12-12 19:39

勘驗涉刺死鐵路警鄭嫌影片 法官：筆錄回答冷靜

2019-12-12 18:45

送出國坐牢 丹麥籍毒犯移交回祖國服刑

2019-12-12 18:05

影／台南後壁疑爆裂物 刑事局防爆小組拆解

2019-12-12 17:55

法院外開車撞死妻子和律師 洪嫌提出量刑前社會調查

2019-12-12 17:55

侵吞「馬辣麻辣鍋」營業額 4內鬼判賠307萬元

2019-12-12 17:32

黃啟嘉告網路媒體帶風向操作棄保 有如「花蓮版卡神」

2019-12-12 17:31

大陸散布法務部假訊息 調查局難以追查真實身分

2019-12-12 17:26
看更多

熱門文章

國民黨部放爆裂物！妻不願到場溫情喊話 警高雄逮嫌僵持中

2019-12-13 19:47

台東男子滯留西班牙38年 電話吐真相：當天馬拉桑了

2019-12-13 13:00

法官不信碰瓷 運將當庭嗆亂判心理不安吃齋念佛也沒用

2019-12-13 09:31

一腳穿藍襪、一腳穿紅襪！他網路號召「反串罷韓」卻投案

2019-12-13 16:47

深澳漁港強收、強賣白帶魚 瑞芳警掃黑天道盟9成員遭逮

2019-12-13 16:32

張綱維現身北檢應訊 回媒體：「有被詐騙啊，廢話。」

2019-12-13 19:05

斗六工業區廠房火警 濃煙竄天搶救中

2019-12-13 15:54

幫忙搬菸沒搭上箱型車 國安特勤坐上貨車變貪汙犯？

2019-12-13 16:17

「我今天要做一件事」半年不見前女友 當他面自焚

2019-12-13 02:14

新竹檢警破獲環保犯罪集團 即時阻止美麗山林遭破壞

2019-12-13 12:05

影／網路標榜「保證本人」應召 檢警破獲慾皇宮色情機房

2019-12-13 15:24

影／放置爆裂物嫌犯與防爆警力對峙 傳揚言拋出爆裂物

2019-12-13 20:56

高雄「黑吃黑」疑案 涉嫌帶槍押人者曾任里長

2019-12-13 12:20

為何小三都比正宮醜？潔哥妙喻「想吃垃圾食物」網友拜服

2019-12-13 20:36

青年員警洩漏跟監車牌給毒販同學 判刑4個月

2019-12-13 10:39

業者「球員兼裁判」鑑定書假的... 購物台珠寶撈上億

2019-12-12 23:48

謝龍介遭檢舉發放雞排涉賄選 台南地檢署分案調查

2019-12-13 11:43

影／爆裂物嫌犯疑躲藏高雄與警對峙 大陣仗民眾側目

2019-12-13 20:36

日本學生觀光團72人疑食物中毒送醫 59人出院13人觀察

2019-12-13 14:07

日本漁船海漂到台東 縣農業處：是否與311有關待確認

2019-12-13 15:44

店員偷喝2口再封杯給客人？ 飲料店急澄清：誤會大了

2019-12-13 14:22

高中生夜闖校園搞破壞 見校長臉書發文警惕今自首道歉

2019-12-13 17:36

上了少女始亂終棄遭酷刑凌虐 被逼吃大便還被酒瓶插肛

2019-12-13 21:38

影／雲林隔熱紙出口大廠火警一人傷 火勢猛烈搶救中

2019-12-13 17:43

仰德大道又添亡魂 19歲少年夜衝自摔 噴撞路燈慘死

2019-12-13 11:51

聚眾400人丟雞蛋衝撞員警 直播主劉冠廷等16人被訴

2019-12-13 12:16

他不解母勸「做黑手才有出息」 網點出重點：月賺百萬

2019-12-13 14:15

新店女國中生從跑到苗栗見網友 失聯2天後尋回

2019-12-13 11:32

詐騙集團黑吃黑 4男帶槍索債落網

2019-12-13 09:29

配偶遺產稅案 大法庭首件訂明年1月10日宣示裁定

2019-12-13 13:14

「魚幫水水幫魚」 國道警勒索砂石車司機判關6年半

2019-12-13 12:29

台南住宅火警 90歲行動不便老嫗命喪火窟

2019-12-13 17:05

遠航指副教授索價不成害遭裁罰 一、二審連敗

2019-12-13 16:18

壯女控訴遭掰腿硬上 法院不信瘦男能完全壓制判無罪

2019-12-13 14:04

違反比例原則 欠稅2千萬限境 他不服提告成功

2019-12-12 23:44

蔡育輝競選服務處遭放疑似爆裂物 檢警組專案小組追查

2019-12-13 19:12

台日聯手 破600公斤最大宗安毒走私

2019-12-12 23:41

老爸27年前假死詐保1138萬沒事 兒再犯檢批貪婪卻輕縱

2019-12-13 20:54

3人以上算聚眾鬥毆修法通過 警政署：有助強勢執法

2019-12-13 19:39

私菸案邱彰信反擊：檢察官用Line的貼圖毀我清譽

2019-12-13 11:53
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top