老爸27年前假死詐保1138萬沒事 兒再犯檢批貪婪卻輕縱

吳姓男子簽六合彩積欠賭債，想「假死」詐取保險金，1992年在馬偕醫院淡水院區找到得重病、沒家屬探望的羅姓病患，偽造羅的家屬署名先後將他轉入空軍總醫院、台大醫院，19天後羅病逝。不知情的台大醫師以吳之名開死亡診斷書，吳的兒子吳貴源以受益人身分向國泰人壽詐得1138萬保險金。吳貴源3年前又拿著死亡診斷書和除戶謄本向國泰申請給付父親身故保險金，但因保險金請求權罹於時效而沒得逞。

吳姓父子詐得1138萬保險金部分，涉犯行使使公務員登載不實文書、偽造署名、詐欺取財等罪，但因已逾追訴權時效，台北地檢署2015年處分不起訴。而吳貴源（41歲）想靠老爸「死亡」再敲詐，新北地院考量保險公司沒給付、他還有2名幼子待撫養，依詐欺取財未遂罪判刑3月，得易科罰金；檢方上訴，但遭台灣高等法院駁回。

檢方上訴主張，吳貴源一再以詐欺手段意圖詐領保險金，但一審僅判得易科罰金的3月之刑，量刑過輕，沒有警惕和矯正的效果。檢方表示，吳貴源長大後父親就告知詐領保險金一事，且案子在2015年時經台北市警大安分局、北檢偵查，他應知這違法，卻還在2016年7月用相同的文件向國泰人壽詐保，可見自我約制能力不足。

因國泰人壽承辦人員察覺有異，不給付保險金，吳貴源竟然向公司申訴，想向承辦人施壓，檢察官批評行徑惡劣，而吳拿「有兩個幼子要養」博取同情，在偵查階段否認犯罪，檢察官也認為他本性投機、貪婪。

檢方表示，吳貴源和父親在前案中詐得上千萬，因逾追訴權時效而獲不起訴確定後又犯本案，會這樣食髓知味、故技重施，都是因為不法獲利遠甚於刑罰，一審沒有罰當其罪。