台男19年前與陸女結婚 妻子從未入境台灣 法官判准離婚

基隆市1名男子19年前與中國大陸女子結婚，但女子未獲准入境，婚後仍維持孤家寡人生活至今。他提告訴請離婚，法官以被告婚後未曾入境台灣，夫妻婚姻生活名存實亡，判准離婚。全案可上訴。

原告起訴主張，他與妻子在2000年5月9日結婚，同年5月29日登記，婚後妻子申請來台探親，但不予許可入境。以前被朋友誘惑，決定與妻子結婚，現在很後悔。妻子從來沒有入境台灣，以後也不可能再來台灣。兩人顯難以繼續維持婚姻關係，他想要結束掉這段有名無實之婚姻，請求判決離婚。

被告經基隆地方法院合法通知，未於言詞辯論期日到場，也未提出書狀做任何聲明或陳述。法官依民事訴訟法規定，准原告聲請，由一造辯論並判決。

法官指出，婚姻以夫妻共同生活為目的，配偶應互相協助保持其共同生活圓滿、安全及幸福。夫妻相互尊重以增進情感和諧及誠摯相處為維持婚姻基礎，若夫妻無法共同生活，無復合可能，即應認有得請求離婚重大事由。