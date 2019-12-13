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不滿年改羞辱軍公教選立委卻不符資格 前檢察官今抗告

2019-12-13 20:24聯合報 記者趙容萱／台中即時報導

中選會今天審定通過第10屆立委選舉政黨及候選人資格，區域立委2人不符規定，其中南投地方檢察署前檢察官王全中因不滿年金改革羞辱軍公教憤參選台中第4選區域立委選舉，因今年10月1日起離職，依法官法、公職人員選舉罷免法規定，不得登記為候選人。

王全中今天說，法官法違憲，嚴重影受憲法保障的被選舉權、參政權等基本權，他日前向台北高等行政法院聲請定暫時狀態處分，請求中選會暫時讓他登記，遭到駁回，他今天抗告，盼最高行政法院儘速裁定，才不會影響他的被選舉權、參政權。

王全中說，他不滿政府把軍公教退休金制度與年金改革捆綁，質疑政府違反信賴保護原則，「合法賴帳」，一再羞辱軍公教、踐踏軍公教尊嚴，他在今年9月辭職，並且為此和政府打官司。他投入台中市第4選區立委選舉立委選戰，希望透過改革檢察體系，以及修法、立法對國家有正面影響。

王全中在台中市選委會登記參選後，轉由中選會審定資格，因擔心中選會不受理登記及檢評會移送懲處，向法院聲請定暫時狀態處分，請求中選會暫時讓他登記、檢評會不得作評鑑，台北高等行政法院認為本件無急迫性且無提起預防性不作為為訴訟的權利保護必要，不符合法條要件，裁定駁回聲請，可抗告。

中選會今天審定通過第10屆立委選舉政黨及候選人資格，參選台中第4選區立委選舉的南投地方檢察署前檢察官王全中因今年10月1日起離職，依法官法第89條第1項準用第15條第2項、第3項及公職人員選舉罷免法第27條第1項第5款規定，不得登記為候選人。

前檢察官王全中。圖／王全中提供
前檢察官王全中。圖／王全中提供
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中選會軍公教年金改革2020選舉2020選舉台中市立委

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