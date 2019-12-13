「單一入會、全國執業」 律師法三讀完成歷史變革

立法院今通過律師法三讀，完成「單一入會、全國執業」創舉，並解決爭議多年的涉貪不適任司法官擔任律師爭議，更改革及深化律師懲戒制度，律師在職進修及參與社會公益義務。中華民國律師公會全國聯合會表示，將盡速完成新章程與相關辦法的制定，讓全國律師走向新紀元。

全聯會表示，行政院在今年4月25日通過律師法修正草案，並送請立法院審議，經過多方努力折衝與協商後，在今日完成三讀程序，使2006年開啟、前後超過13年的律師法修正工程順利完成。

新法多項制度變革的實現，都有待在新組成的「全國律師聯合會（全律會）」制定新章程及相關辦法，本會將依據新修正律師法，立即展開與各地方律師公會分工合作，籌備新律師法規定的全律會理事長、副理事長、理事、監事及會員代表等選舉事宜，期待「全律會團隊」能夠在總統公布新律師法後六個月內選出，並能儘速完成新章程與相關辦法制定，讓全國律師走向新紀元。

全聯會指出，至於修法過程中，來自其他專業團體對律師法草案的誤解，本會將秉承為當事人追求最佳利益的精神，使全體國民獲得更好法律服務及權益保障，讓不同專業團體間能共榮互助，就這次修法不足之處，本會仍持續努力以期讓律師法及律師制度更完善。

台北律師公會表示，依政院版草案，律師加入一地方公會，即可在全國執業，其至其他地方公會組織區域執行業務者，僅須繳交跨區服務費。相較現行法迫使律師須複數入會始能跨區執業，進而因複數入會而必須負擔鉅額入會費及年費執業成本，顯有重大進步。

至於跨區服務費費率，則本於律師自治精神，由全體律師決定，故草案規定全國律師及所有地方公會應組成「全律會」，並由全律會章程訂定跨區服務費費率。

在新法施行後、全律會章程生效前，律師暫依新法規定，按月繳納300元或400元服務費予跨區執行職務所在地公會，但毋須再繳納入會費或其他名義登記費用。

北律說，由於在全律會成立後，律師於全國或跨區執業事項（包含相關程序、應收費用項目、數額及收取方式等）是由全律會章程訂定，故新律師法完成立法雖已開創歷史新猷，但仍僅是完成階段性任務。