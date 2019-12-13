公益大使陳淑麗入鏡 新北修復式司法微電影明年初首播

新北地檢署昨天舉行修復式司法微電影開拍儀式，由新北檢清新亮麗的檢察官歐蕙甄、修復促進者陳秀蓉、知名心理師陳意文等專業人士擔任片中人物，並邀請公益大使陳淑麗入鏡。新北地檢署檢察長朱兆民表示，影片預計於12月底完成，並於明年1月13日在修復式司法促進者研習會上舉行首播。

「剛看到影片中，發現片中兩位女士在最後能夠互相握手，放下原本心中對對方的憤怒、不諒解，真的很感動。」陳淑麗說，透週這個會談能夠讓雙方在態度上有這麼大的轉變，真的很令人驚喜。

檢察長朱兆民表示，「修復式司法是透過受過專業訓練的修復促進者，以主持會談方式，讓被害人能夠說出這個犯罪事件對他的傷害、影響，讓加害人能夠親眼看到、親耳聽到，讓加害人能誠心地向被害人道歉，這就是修復式司法想做到的。」

「修復式司法就是：用新鏡頭看待犯罪、用新方法解決問題。」朱兆民說，目前司法審判大多著重在犯罪要件事實或證據，而修復式司法的理念是期許透過傾聽被害者的心聲，彌補當事人心中的不滿，不以懲罰加害者為唯一目的，他強調，「修復式司法」無關原諒或減輕刑責，而是用對話診療受害者心傷，找回對人的信心與對社會的信賴，並使雙方對於犯罪事件之真相能有進一步的瞭解，讓加害者能有機會藉著與受害者深度溝通的過程，願意改過自新、回到社會，而受害者也有機會獲得法律之外的療癒與補償，重新拾起自我。