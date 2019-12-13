親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

不是烏龍！張綱維署名發文昨天申請遠航停飛

公益大使陳淑麗入鏡 新北修復式司法微電影明年初首播

2019-12-13 19:24聯合報 記者王長鼎／新北即時報導

新北地檢署昨天舉行修復式司法微電影開拍儀式，由新北檢清新亮麗的檢察官歐蕙甄、修復促進者陳秀蓉、知名心理師陳意文等專業人士擔任片中人物，並邀請公益大使陳淑麗入鏡。新北地檢署檢察長朱兆民表示，影片預計於12月底完成，並於明年1月13日在修復式司法促進者研習會上舉行首播。

「剛看到影片中，發現片中兩位女士在最後能夠互相握手，放下原本心中對對方的憤怒、不諒解，真的很感動。」陳淑麗說，透週這個會談能夠讓雙方在態度上有這麼大的轉變，真的很令人驚喜。

檢察長朱兆民表示，「修復式司法是透過受過專業訓練的修復促進者，以主持會談方式，讓被害人能夠說出這個犯罪事件對他的傷害、影響，讓加害人能夠親眼看到、親耳聽到，讓加害人能誠心地向被害人道歉，這就是修復式司法想做到的。」

「修復式司法就是：用新鏡頭看待犯罪、用新方法解決問題。」朱兆民說，目前司法審判大多著重在犯罪要件事實或證據，而修復式司法的理念是期許透過傾聽被害者的心聲，彌補當事人心中的不滿，不以懲罰加害者為唯一目的，他強調，「修復式司法」無關原諒或減輕刑責，而是用對話診療受害者心傷，找回對人的信心與對社會的信賴，並使雙方對於犯罪事件之真相能有進一步的瞭解，讓加害者能有機會藉著與受害者深度溝通的過程，願意改過自新、回到社會，而受害者也有機會獲得法律之外的療癒與補償，重新拾起自我。

新北地檢署表示，現今社會已進入寬頻與無線傳輸世代，法務部在政策行銷方向也走向「眼球時代」，微電影相較於傳統廣告，更具有時效性，低傳播成本的優勢。這篇微電影以當下高齡化社會為背景，透過一件家屬與照護中心的刑事訴訟，用法律外的角度去看待犯罪問題，影片中特別邀請「終身義工」陳淑麗與新北地檢署檢察長朱兆民以對話方式，用白話式口語向民眾介紹｢修復式司法」這個司法改革國是會議重要議題。

新北地檢署昨天舉行修復式司法微電影開拍儀式，影片中特別邀請「終身義工」陳淑麗與新...
新北地檢署昨天舉行修復式司法微電影開拍儀式，影片中特別邀請「終身義工」陳淑麗與新北地檢署檢察長朱兆民以對話方式，用白話式口語向民眾介紹｢修復式司法」。圖／新北地檢署提供
分享

修復微電影新北

延伸閱讀

環保犯罪遍及新北桃竹 市府、檢警今開挖會勘

摩斯漢堡品牌微電影創藝設計競賽 首獎15萬獎...

女星拍洗澡戲嚐盡冷暖 全裸入鏡三點不露

影／海巡微電影首映 機動雷達車成主角打擊走私...

相關新聞

全台多處違法傾倒化骨水 主嫌遭押共犯繳712萬贓款

2019-12-13 17:37

「單一入會、全國執業」 律師法三讀完成歷史變革

2019-12-13 19:45

張綱維現身北檢應訊 回媒體：「有被詐騙啊，廢話。」

2019-12-13 19:05

輔大學生闖董事會議直播不成 告校方阻擋被檢察官打臉

2019-12-13 18:38

高銀貸款慶富石化氣爆善款、大港開唱、輕軌 高市送法辦

2019-12-13 18:05

花檢查賄已列9件選他案 鼓勵民眾檢舉最高獎金1500萬元

2019-12-13 17:06

增訂「都市計畫審查程序」專章 司法院：開啟先河

2019-12-13 16:48

遠航指副教授索價不成害遭裁罰 一、二審連敗

2019-12-13 16:18

配偶遺產稅案 大法庭首件訂明年1月10日宣示裁定

2019-12-13 13:14

「魚幫水水幫魚」 國道警勒索砂石車司機判關6年半

2019-12-13 12:29

高雄「黑吃黑」疑案 涉嫌帶槍押人者曾任里長

2019-12-13 12:20

私菸案邱彰信反擊：檢察官用Line的貼圖毀我清譽

2019-12-13 11:53

謝龍介遭檢舉發放雞排涉賄選 台南地檢署分案調查

2019-12-13 11:43

萬條私菸案辯無罪 邱彰信：專機代表國家 只想服務貴賓

2019-12-13 11:05

韓粉威脅「開槍」滅火器 辯原意是「開嗆」仍遭起訴

2019-12-13 11:03

前妻的公司造成他營運困難 他駕車撞前妻所駕車判刑

2019-12-13 10:40

青年員警洩漏跟監車牌給毒販同學 判刑4個月

2019-12-13 10:39

法官不信碰瓷 運將當庭嗆亂判心理不安吃齋念佛也沒用

2019-12-13 09:31

基隆反賄選 檢察長上市場發送「三寶」宣導

2019-12-12 23:55

1年2月刑定讞 劉政池確定入獄...啟動防逃機制

2019-12-12 23:50

業者「球員兼裁判」鑑定書假的... 購物台珠寶撈上億

2019-12-12 23:48

桃機二航廈擴建 前處長索賄起訴

2019-12-12 23:47

違反比例原則 欠稅2千萬限境 他不服提告成功

2019-12-12 23:44

雲林2縣議員判刑確定將入獄 啟動防逃機制

2019-12-12 22:38

「有回饋金程序就順一點」 桃機貪官移審仍被法院收押

2019-12-12 20:55

新人受訓誹謗同窗罰7萬 移民署：加強輔導關懷

2019-12-12 19:39

勘驗涉刺死鐵路警鄭嫌影片 法官：筆錄回答冷靜

2019-12-12 18:45

送出國坐牢 丹麥籍毒犯移交回祖國服刑

2019-12-12 18:05

影／台南後壁疑爆裂物 刑事局防爆小組拆解

2019-12-12 17:55

法院外開車撞死妻子和律師 洪嫌提出量刑前社會調查

2019-12-12 17:55

侵吞「馬辣麻辣鍋」營業額 4內鬼判賠307萬元

2019-12-12 17:32

黃啟嘉告網路媒體帶風向操作棄保 有如「花蓮版卡神」

2019-12-12 17:31

大陸散布法務部假訊息 調查局難以追查真實身分

2019-12-12 17:26

男欠稅近2千萬遭限制出境 法院：違反比例原則

2019-12-12 17:11

「七七行館案」竊占國土埋貨櫃屋 劉政池確定入獄

2019-12-12 16:53

質疑女友另結新歡 摩鐵嘿咻下藥勒斃判無期徒刑定讞

2019-12-12 16:38

妳的健保卡被盜用？ 老婦接到電話百萬老本險被騙

2019-12-12 16:30

長榮航空事務長遭夫勒斃 弟：只判15年難接受

2019-12-12 16:01

不洗澡渾身惡臭釀殺身之禍 打死友人他被判刑7年6月

2019-12-12 16:00
看更多

熱門文章

她應徵檳榔攤自曝前一間底薪12萬 正妹老闆娘：我要轉行

2019-12-12 21:55

明志科大化學物質冒煙疑外洩 緊急疏散百名學生

2019-12-12 20:21

日本學生來台傳集體食物中毒 36人腹痛難耐送醫

2019-12-12 19:58

雲林2縣議員判刑確定將入獄 啟動防逃機制

2019-12-12 22:38

台東男子滯留西班牙38年 電話吐真相：當天馬拉桑了

2019-12-13 13:00

法官不信碰瓷 運將當庭嗆亂判心理不安吃齋念佛也沒用

2019-12-13 09:31

一腳穿藍襪、一腳穿紅襪！他網路號召「反串罷韓」卻投案

2019-12-13 16:47

深澳漁港強收、強賣白帶魚 瑞芳警掃黑天道盟9成員遭逮

2019-12-13 16:32

日本高中生來台旅遊 44人腹瀉中毒分送三家醫院急診

2019-12-12 22:35

斗六工業區廠房火警 濃煙竄天搶救中

2019-12-13 15:54

「我今天要做一件事」半年不見前女友 當他面自焚

2019-12-13 02:14

新竹檢警破獲環保犯罪集團 即時阻止美麗山林遭破壞

2019-12-13 12:05

幫忙搬菸沒搭上箱型車 國安特勤坐上貨車變貪汙犯？

2019-12-13 16:17

影／網路標榜「保證本人」應召 檢警破獲慾皇宮色情機房

2019-12-13 15:24

「有回饋金程序就順一點」 桃機貪官移審仍被法院收押

2019-12-12 20:55

高雄「黑吃黑」疑案 涉嫌帶槍押人者曾任里長

2019-12-13 12:20

青年員警洩漏跟監車牌給毒販同學 判刑4個月

2019-12-13 10:39

業者「球員兼裁判」鑑定書假的... 購物台珠寶撈上億

2019-12-12 23:48

謝龍介遭檢舉發放雞排涉賄選 台南地檢署分案調查

2019-12-13 11:43

日本學生觀光團72人疑食物中毒送醫 59人出院13人觀察

2019-12-13 14:07

仰德大道又添亡魂 19歲少年夜衝自摔 噴撞路燈慘死

2019-12-13 11:51

店員偷喝2口再封杯給客人？ 飲料店急澄清：誤會大了

2019-12-13 14:22

聚眾400人丟雞蛋衝撞員警 直播主劉冠廷等16人被訴

2019-12-13 12:16

他不解母勸「做黑手才有出息」 網點出重點：月賺百萬

2019-12-13 14:15

日本漁船海漂到台東 縣農業處：是否與311有關待確認

2019-12-13 15:44

新店女國中生從跑到苗栗見網友 失聯2天後尋回

2019-12-13 11:32

「魚幫水水幫魚」 國道警勒索砂石車司機判關6年半

2019-12-13 12:29

詐騙集團黑吃黑 4男帶槍索債落網

2019-12-13 09:29

遠航指副教授索價不成害遭裁罰 一、二審連敗

2019-12-13 16:18

高中生夜闖校園搞破壞 見校長臉書發文警惕今自首道歉

2019-12-13 17:36

影／雲林隔熱紙出口大廠火警一人傷 火勢猛烈搶救中

2019-12-13 17:43

台日聯手 破600公斤最大宗安毒走私

2019-12-12 23:41

違反比例原則 欠稅2千萬限境 他不服提告成功

2019-12-12 23:44

壯女控訴遭掰腿硬上 法院不信瘦男能完全壓制判無罪

2019-12-13 14:04

1年2月刑定讞 劉政池確定入獄...啟動防逃機制

2019-12-12 23:50

台南住宅火警 90歲行動不便老嫗命喪火窟

2019-12-13 17:05

張綱維現身北檢應訊 回媒體：「有被詐騙啊，廢話。」

2019-12-13 19:05

私菸案邱彰信反擊：檢察官用Line的貼圖毀我清譽

2019-12-13 11:53

萬條私菸案辯無罪 邱彰信：專機代表國家 只想服務貴賓

2019-12-13 11:05

桃機二航廈擴建 前處長索賄起訴

2019-12-12 23:47
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top