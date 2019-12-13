張綱維現身北檢應訊 回媒體：「有被詐騙啊，廢話。」

遠東航空昨無預警停飛，董座張綱維一度神隱，今上午開記者會現身強調「烏龍一場」。據了解，台北地檢署去年已分他案追查公司高層有無涉及掏空等內部財務問題，今發傳票要求張綱維今晚7點以犯罪嫌疑人身分到案說明，另傳喚證人遠航副董事長鄭晴文到庭。張綱維面對媒體連番提問，有部分回答，過程中均保持微笑。

媒體提問，「有被那4個人詐騙嗎？」張表示，「當然有啊，廢話。」媒體問，「有沒有欠黑道錢？」他回，「看有沒有人來找我啊。」媒體接著問，「是一場烏龍嗎？」他答，「這真的是烏龍啊。」隨即在法警護送之下走上樓

遠航官網售票系統昨無預警暫停，僅公告「為配合系統維護，訂位購票功能暫停服務」，隨後遠航發出內部公告，宣布今（13日）起停業；張綱維一度神隱，甚至對外發遺書「以死謝罪」。遠航今上午正式宣布，11點張綱維會在遠航總公司開記者會說明。

張綱維出面，聲稱昨天一切都是一場烏龍，遠航要繼續營運後，遠航下午發公告給員工，表示公司經營團隊仍戮力維持運作，並無大量解僱情事，強調昨天公文蓋的章，只是個「便章」，還說遠航作業單位很多「還搞不懂這個章是什麼章。」

據了解，北檢去年收到一件對於遠航的告發案，可能涉及公司掏空等違法，但對於犯罪證據、被告的身分的指述都不明，北檢以「其他」為案由，簽分他字案調查。

由於遠航突然爆發停止營運，檢察官認為有必要傳喚張來釐清財務狀況，已發傳票要求張綱維於今日晚間7時以犯罪疑嫌人身分到案，同時也傳喚證人鄭晴文。

遠航爆發財務危機且正式行文民航局要停止一切營運，因此，民航局昨晚便以遠航自13日如有停止營業事實，因嚴重侵害公眾利益違反規定，依民用航空法第112條對公司進行處罰，最重處300萬元罰鍰並報請交通部廢止其許可。