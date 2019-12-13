親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

不是烏龍！張綱維署名發文昨天申請遠航停飛

張綱維現身北檢應訊 回媒體：「有被詐騙啊，廢話。」

2019-12-13 19:05聯合報 記者賴佩璇／台北即時報導

遠東航空昨無預警停飛，董座張綱維一度神隱，今上午開記者會現身強調「烏龍一場」。據了解，台北地檢署去年已分他案追查公司高層有無涉及掏空等內部財務問題，今發傳票要求張綱維今晚7點以犯罪嫌疑人身分到案說明，另傳喚證人遠航副董事長鄭晴文到庭。張綱維面對媒體連番提問，有部分回答，過程中均保持微笑。

媒體提問，「有被那4個人詐騙嗎？」張表示，「當然有啊，廢話。」媒體問，「有沒有欠黑道錢？」他回，「看有沒有人來找我啊。」媒體接著問，「是一場烏龍嗎？」他答，「這真的是烏龍啊。」隨即在法警護送之下走上樓

遠航官網售票系統昨無預警暫停，僅公告「為配合系統維護，訂位購票功能暫停服務」，隨後遠航發出內部公告，宣布今（13日）起停業；張綱維一度神隱，甚至對外發遺書「以死謝罪」。遠航今上午正式宣布，11點張綱維會在遠航總公司開記者會說明。

張綱維出面，聲稱昨天一切都是一場烏龍，遠航要繼續營運後，遠航下午發公告給員工，表示公司經營團隊仍戮力維持運作，並無大量解僱情事，強調昨天公文蓋的章，只是個「便章」，還說遠航作業單位很多「還搞不懂這個章是什麼章。」

據了解，北檢去年收到一件對於遠航的告發案，可能涉及公司掏空等違法，但對於犯罪證據、被告的身分的指述都不明，北檢以「其他」為案由，簽分他字案調查。

由於遠航突然爆發停止營運，檢察官認為有必要傳喚張來釐清財務狀況，已發傳票要求張綱維於今日晚間7時以犯罪疑嫌人身分到案，同時也傳喚證人鄭晴文。

遠航爆發財務危機且正式行文民航局要停止一切營運，因此，民航局昨晚便以遠航自13日如有停止營業事實，因嚴重侵害公眾利益違反規定，依民用航空法第112條對公司進行處罰，最重處300萬元罰鍰並報請交通部廢止其許可。

另外，民航局已將全案移送檢方調查，依民用航空法第110條之3規定，最重可處三年以下有期徒刑併科2億元罰金。待民航局移送全案後，不排除北檢併案調查。

張綱維面對媒體連番提問，有部分回答，過程中均保持微笑。記者賴佩璇／攝影
張綱維面對媒體連番提問，有部分回答，過程中均保持微笑。記者賴佩璇／攝影
分享

遠航民航局

延伸閱讀

張綱維爆發財務危機　韋汝生活費從未短少避談「...

影／爆停業寫遺書又現身 遠航董張綱維鬼打牆全...

不是烏龍 張綱維署名發文昨天申請遠航停飛

神隱後現身 張綱維：遠航不會停止營業　

相關新聞

沒迴避利益罰百萬起跳太苛違憲 劉孔中罰鍰可能變低

2019-12-13 17:39

全台多處違法傾倒化骨水 主嫌遭押共犯繳712萬贓款

2019-12-13 17:37

「單一入會、全國執業」 律師法三讀完成歷史變革

2019-12-13 19:45

輔大學生闖董事會議直播不成 告校方阻擋被檢察官打臉

2019-12-13 18:38

高銀貸款慶富石化氣爆善款、大港開唱、輕軌 高市送法辦

2019-12-13 18:05

花檢查賄已列9件選他案 鼓勵民眾檢舉最高獎金1500萬元

2019-12-13 17:06

增訂「都市計畫審查程序」專章 司法院：開啟先河

2019-12-13 16:48

遠航指副教授索價不成害遭裁罰 一、二審連敗

2019-12-13 16:18

配偶遺產稅案 大法庭首件訂明年1月10日宣示裁定

2019-12-13 13:14

「魚幫水水幫魚」 國道警勒索砂石車司機判關6年半

2019-12-13 12:29

高雄「黑吃黑」疑案 涉嫌帶槍押人者曾任里長

2019-12-13 12:20

私菸案邱彰信反擊：檢察官用Line的貼圖毀我清譽

2019-12-13 11:53

謝龍介遭檢舉發放雞排涉賄選 台南地檢署分案調查

2019-12-13 11:43

萬條私菸案辯無罪 邱彰信：專機代表國家 只想服務貴賓

2019-12-13 11:05

韓粉威脅「開槍」滅火器 辯原意是「開嗆」仍遭起訴

2019-12-13 11:03

前妻的公司造成他營運困難 他駕車撞前妻所駕車判刑

2019-12-13 10:40

青年員警洩漏跟監車牌給毒販同學 判刑4個月

2019-12-13 10:39

法官不信碰瓷 運將當庭嗆亂判心理不安吃齋念佛也沒用

2019-12-13 09:31

基隆反賄選 檢察長上市場發送「三寶」宣導

2019-12-12 23:55

1年2月刑定讞 劉政池確定入獄...啟動防逃機制

2019-12-12 23:50

業者「球員兼裁判」鑑定書假的... 購物台珠寶撈上億

2019-12-12 23:48

桃機二航廈擴建 前處長索賄起訴

2019-12-12 23:47

違反比例原則 欠稅2千萬限境 他不服提告成功

2019-12-12 23:44

雲林2縣議員判刑確定將入獄 啟動防逃機制

2019-12-12 22:38

「有回饋金程序就順一點」 桃機貪官移審仍被法院收押

2019-12-12 20:55

新人受訓誹謗同窗罰7萬 移民署：加強輔導關懷

2019-12-12 19:39

勘驗涉刺死鐵路警鄭嫌影片 法官：筆錄回答冷靜

2019-12-12 18:45

送出國坐牢 丹麥籍毒犯移交回祖國服刑

2019-12-12 18:05

影／台南後壁疑爆裂物 刑事局防爆小組拆解

2019-12-12 17:55

法院外開車撞死妻子和律師 洪嫌提出量刑前社會調查

2019-12-12 17:55

侵吞「馬辣麻辣鍋」營業額 4內鬼判賠307萬元

2019-12-12 17:32

黃啟嘉告網路媒體帶風向操作棄保 有如「花蓮版卡神」

2019-12-12 17:31

大陸散布法務部假訊息 調查局難以追查真實身分

2019-12-12 17:26

男欠稅近2千萬遭限制出境 法院：違反比例原則

2019-12-12 17:11

「七七行館案」竊占國土埋貨櫃屋 劉政池確定入獄

2019-12-12 16:53

質疑女友另結新歡 摩鐵嘿咻下藥勒斃判無期徒刑定讞

2019-12-12 16:38

妳的健保卡被盜用？ 老婦接到電話百萬老本險被騙

2019-12-12 16:30

長榮航空事務長遭夫勒斃 弟：只判15年難接受

2019-12-12 16:01

不洗澡渾身惡臭釀殺身之禍 打死友人他被判刑7年6月

2019-12-12 16:00
看更多

熱門文章

她應徵檳榔攤自曝前一間底薪12萬 正妹老闆娘：我要轉行

2019-12-12 21:55

明志科大化學物質冒煙疑外洩 緊急疏散百名學生

2019-12-12 20:21

日本學生來台傳集體食物中毒 36人腹痛難耐送醫

2019-12-12 19:58

雲林2縣議員判刑確定將入獄 啟動防逃機制

2019-12-12 22:38

台東男子滯留西班牙38年 電話吐真相：當天馬拉桑了

2019-12-13 13:00

法官不信碰瓷 運將當庭嗆亂判心理不安吃齋念佛也沒用

2019-12-13 09:31

一腳穿藍襪、一腳穿紅襪！他網路號召「反串罷韓」卻投案

2019-12-13 16:47

深澳漁港強收、強賣白帶魚 瑞芳警掃黑天道盟9成員遭逮

2019-12-13 16:32

日本高中生來台旅遊 44人腹瀉中毒分送三家醫院急診

2019-12-12 22:35

斗六工業區廠房火警 濃煙竄天搶救中

2019-12-13 15:54

「我今天要做一件事」半年不見前女友 當他面自焚

2019-12-13 02:14

新竹檢警破獲環保犯罪集團 即時阻止美麗山林遭破壞

2019-12-13 12:05

幫忙搬菸沒搭上箱型車 國安特勤坐上貨車變貪汙犯？

2019-12-13 16:17

影／網路標榜「保證本人」應召 檢警破獲慾皇宮色情機房

2019-12-13 15:24

「有回饋金程序就順一點」 桃機貪官移審仍被法院收押

2019-12-12 20:55

高雄「黑吃黑」疑案 涉嫌帶槍押人者曾任里長

2019-12-13 12:20

青年員警洩漏跟監車牌給毒販同學 判刑4個月

2019-12-13 10:39

業者「球員兼裁判」鑑定書假的... 購物台珠寶撈上億

2019-12-12 23:48

謝龍介遭檢舉發放雞排涉賄選 台南地檢署分案調查

2019-12-13 11:43

日本學生觀光團72人疑食物中毒送醫 59人出院13人觀察

2019-12-13 14:07

仰德大道又添亡魂 19歲少年夜衝自摔 噴撞路燈慘死

2019-12-13 11:51

店員偷喝2口再封杯給客人？ 飲料店急澄清：誤會大了

2019-12-13 14:22

聚眾400人丟雞蛋衝撞員警 直播主劉冠廷等16人被訴

2019-12-13 12:16

他不解母勸「做黑手才有出息」 網點出重點：月賺百萬

2019-12-13 14:15

日本漁船海漂到台東 縣農業處：是否與311有關待確認

2019-12-13 15:44

新店女國中生從跑到苗栗見網友 失聯2天後尋回

2019-12-13 11:32

「魚幫水水幫魚」 國道警勒索砂石車司機判關6年半

2019-12-13 12:29

詐騙集團黑吃黑 4男帶槍索債落網

2019-12-13 09:29

遠航指副教授索價不成害遭裁罰 一、二審連敗

2019-12-13 16:18

高中生夜闖校園搞破壞 見校長臉書發文警惕今自首道歉

2019-12-13 17:36

影／雲林隔熱紙出口大廠火警一人傷 火勢猛烈搶救中

2019-12-13 17:43

台日聯手 破600公斤最大宗安毒走私

2019-12-12 23:41

違反比例原則 欠稅2千萬限境 他不服提告成功

2019-12-12 23:44

壯女控訴遭掰腿硬上 法院不信瘦男能完全壓制判無罪

2019-12-13 14:04

1年2月刑定讞 劉政池確定入獄...啟動防逃機制

2019-12-12 23:50

台南住宅火警 90歲行動不便老嫗命喪火窟

2019-12-13 17:05

張綱維現身北檢應訊 回媒體：「有被詐騙啊，廢話。」

2019-12-13 19:05

私菸案邱彰信反擊：檢察官用Line的貼圖毀我清譽

2019-12-13 11:53

萬條私菸案辯無罪 邱彰信：專機代表國家 只想服務貴賓

2019-12-13 11:05

桃機二航廈擴建 前處長索賄起訴

2019-12-12 23:47
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top