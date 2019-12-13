輔大學生闖董事會議直播不成 告校方阻擋被檢察官打臉

輔仁大學一名大學生今年欲闖進學校董事會議、校務會議及行政會議進行直播都被校方人員以其非學生會代表身分將他攔下，引起該名大學生不滿，對校長、副校長及教官等教職人員提告強制罪，新北地檢署認為該名大學生雖是輔仁大學生，但並非學生會成員，不具參與大學會議的權利，今天處分不起訴。

輔仁大學於今年5、6月間，先後召開董事會議、校務會議及行政會議，該校一名大學生三度欲進入會議場合旁聽並進行網路直播，都被校方人員及教官攔下，引起該名大學生不滿。

「我被阻擋進去會議室，但沒有有受傷。」該名輔大學生認為依據大學法及政府資訊公開法等相關規定，應開放給學生旁聽及直播的權利，校方人員不應以身體阻擋他進入。

輔大表示，依據學校組識規程規定，上述會議除校方應與會人員得出席外，學生會代表也可出席，但該名大學生並非學生會代表，並不具出席會議身分，也強調，當時並無非法阻擋，而是與他當面溝通，希望他可以透過學生會代表，再來向校方表達個人訴求。