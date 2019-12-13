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獨／遠航信託半數「搬走」 誰在喬事公文全揭露

沒迴避利益罰百萬起跳太苛違憲 劉孔中罰鍰可能變低

2019-12-13 17:39聯合報 記者王宏舜／台北即時報導

遭立委質疑在中國人民大學任教的劉孔中「被請辭」中研院兼任研究員，他在擔任國家通訊傳播委員會委員時，2006年6月推薦姊夫到通傳會擔任駕駛，藉由人力外包公司僱用，再以派遣人員方式到通傳會任職，行政院移請監察院處理，監院認定違反公職人員利益衝突迴避法，處劉100萬罰鍰。台北高等行政法院法官審理時，認為該法有牴觸憲法疑義，聲請釋憲。大法官認為法條「一律處以100萬元以上之罰鍰」牴觸憲法比例原則、財產權，今作釋字786號解釋，認為「過苛」，今起不適用。

今天也是司法院大法官第1500次會議，產生了第786號解釋，本次審查的客體有兩項，分別是2000年7月12日制定公布的公職人員利益衝突迴避法第14條前段「違反第7條...規定者，處新台幣100萬以上500萬以下罰鍰」和第16條「違反第10條第1項規定者，處新台幣100萬以上500萬以下罰鍰」。大法官認為立法者沒有衡量違規情節輕重，一律處理100萬以上罰鍰顯然有情輕法重的情形，不符合責罰相當原則，牴觸憲法第23條比例原則、第15條保障人民財產權意旨。

但公職人員利益衝突迴避法去年6月13日修正，將舊法第14條改為第17條，整罰鍰金額為「30萬以上600萬元以下」，而第16條降低罰鍰金額為「新台幣10萬元以上200萬元以下」，因此在786號解釋出爐後，原因案件和還在行政救濟程序中的其他案件，法院和相關機關應依786號解釋和去年的新法條處理。換句話說，罰鍰「樓地板」降低。

大法官書記處處長許辰舟表示，因行政罰法第5條規定「行為後法律或自治條例有變更者，適用行政機關最初裁處時之法律或自治條例。但裁處前之法律或自治條例有利於受處罰者，適用最有利於受處罰者之規定。」，因此即便修了法，大法官仍有必要解釋，讓還在訴訟中的人得以救濟。不過為了法的安定性，已受裁罰、判決確定者則不受影響。

本號解釋源自3件案件，聲請人都是北高行的法官。第一件是推薦姊夫到通傳會當駕駛的前中研院研究員劉孔中，第二件則是前嘉義縣梅山鄉公所建設課課長江和錫，江的配偶在1999年擔任建設課臨時人員，江自行評核妻子考績，讓她拿甲等、續僱；劉和江分別遭監察院、法務部罰100萬元。

而第三案則是曾任台南市文化資產管理處文物管理及行政組的吳坤明，吳2014年辦理「樹谷文物清點工作招募工讀生」案，吳要求承辦人員錄取他岳父擔任工讀生。工讀生每周工作3日，每日8小時，時薪115元，結果吳也遭法務部處罰鍰100萬元。

司法院秘書長林輝煌說明釋字第786號解釋。記者王宏舜／攝影
司法院秘書長林輝煌說明釋字第786號解釋。記者王宏舜／攝影
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