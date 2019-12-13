沒迴避利益罰百萬起跳太苛違憲 劉孔中罰鍰可能變低

遭立委質疑在中國人民大學任教的劉孔中「被請辭」中研院兼任研究員，他在擔任國家通訊傳播委員會委員時，2006年6月推薦姊夫到通傳會擔任駕駛，藉由人力外包公司僱用，再以派遣人員方式到通傳會任職，行政院移請監察院處理，監院認定違反公職人員利益衝突迴避法，處劉100萬罰鍰。台北高等行政法院法官審理時，認為該法有牴觸憲法疑義，聲請釋憲。大法官認為法條「一律處以100萬元以上之罰鍰」牴觸憲法比例原則、財產權，今作釋字786號解釋，認為「過苛」，今起不適用。

今天也是司法院大法官第1500次會議，產生了第786號解釋，本次審查的客體有兩項，分別是2000年7月12日制定公布的公職人員利益衝突迴避法第14條前段「違反第7條...規定者，處新台幣100萬以上500萬以下罰鍰」和第16條「違反第10條第1項規定者，處新台幣100萬以上500萬以下罰鍰」。大法官認為立法者沒有衡量違規情節輕重，一律處理100萬以上罰鍰顯然有情輕法重的情形，不符合責罰相當原則，牴觸憲法第23條比例原則、第15條保障人民財產權意旨。

但公職人員利益衝突迴避法去年6月13日修正，將舊法第14條改為第17條，整罰鍰金額為「30萬以上600萬元以下」，而第16條降低罰鍰金額為「新台幣10萬元以上200萬元以下」，因此在786號解釋出爐後，原因案件和還在行政救濟程序中的其他案件，法院和相關機關應依786號解釋和去年的新法條處理。換句話說，罰鍰「樓地板」降低。

大法官書記處處長許辰舟表示，因行政罰法第5條規定「行為後法律或自治條例有變更者，適用行政機關最初裁處時之法律或自治條例。但裁處前之法律或自治條例有利於受處罰者，適用最有利於受處罰者之規定。」，因此即便修了法，大法官仍有必要解釋，讓還在訴訟中的人得以救濟。不過為了法的安定性，已受裁罰、判決確定者則不受影響。

本號解釋源自3件案件，聲請人都是北高行的法官。第一件是推薦姊夫到通傳會當駕駛的前中研院研究員劉孔中，第二件則是前嘉義縣梅山鄉公所建設課課長江和錫，江的配偶在1999年擔任建設課臨時人員，江自行評核妻子考績，讓她拿甲等、續僱；劉和江分別遭監察院、法務部罰100萬元。