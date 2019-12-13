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獨／遠航信託半數「搬走」 誰在喬事公文全揭露

花檢查賄已列9件選他案 鼓勵民眾檢舉最高獎金1500萬元

2019-12-13 17:06聯合報 記者王燕華／花蓮即時報導

選戰開打以來，花蓮地檢署陸續接獲賄選情資，檢方今表示，目前已列9件選他案，分別是假消息、招待旅遊各一件，現金買票7件，正調查釐清中，一旦有具體事證，就改列偵字案；檢方呼籲，民眾若有賄選情資，應勇於檢舉，只要該案件經檢察官起訴，可獲得最高1500萬元檢舉獎金。

花蓮地檢署日前與全國各檢察署同步成立選舉查察聯繫中心，主任檢察官陳旭華說，民眾若有賄選相關情資，可以撥打法務部0800024099號檢舉電話，全天候都有專人接聽，或下載檢舉APP傳送檢舉訊息。

陳旭華強調，檢警對檢舉人身分絕對保密，一經受理，相關紀錄、檢舉人身分都會彌封，以密件方式送花檢的情資過濾小組分析，若具體可信，立刻展開偵辦。若獲情資成案並起訴，被告為椿腳，檢舉人可獲50萬元獎金、立委1000萬元，總統副總統更高達1500萬元，盼民眾協助淨化選風。

除了鼓勵民眾檢舉，陳旭華近日也與花蓮地檢署檢察長洪信旭到地方電視台接受專訪，強力宣導反賄選；多位檢察官也從上月開始，進駐縣內花蓮、新城、吉安、鳳林、玉里各警分局轄下派出所，與員警座談，督導反賄選業務等，積極查賄、反賄。

花蓮地檢署檢察官從上月起到各派出所與基層員警溝通，強化反賄選業務。圖／花蓮地檢署...
花蓮地檢署檢察官從上月起到各派出所與基層員警溝通，強化反賄選業務。圖／花蓮地檢署提供
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花蓮地檢署近日密集宣導反賄選，鼓勵民眾勇於檢舉。圖／花蓮地檢署提供
花蓮地檢署近日密集宣導反賄選，鼓勵民眾勇於檢舉。圖／花蓮地檢署提供
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賄選檢察官

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