花檢查賄已列9件選他案 鼓勵民眾檢舉最高獎金1500萬元

選戰開打以來，花蓮地檢署陸續接獲賄選情資，檢方今表示，目前已列9件選他案，分別是假消息、招待旅遊各一件，現金買票7件，正調查釐清中，一旦有具體事證，就改列偵字案；檢方呼籲，民眾若有賄選情資，應勇於檢舉，只要該案件經檢察官起訴，可獲得最高1500萬元檢舉獎金。

花蓮地檢署日前與全國各檢察署同步成立選舉查察聯繫中心，主任檢察官陳旭華說，民眾若有賄選相關情資，可以撥打法務部0800024099號檢舉電話，全天候都有專人接聽，或下載檢舉APP傳送檢舉訊息。

陳旭華強調，檢警對檢舉人身分絕對保密，一經受理，相關紀錄、檢舉人身分都會彌封，以密件方式送花檢的情資過濾小組分析，若具體可信，立刻展開偵辦。若獲情資成案並起訴，被告為椿腳，檢舉人可獲50萬元獎金、立委1000萬元，總統副總統更高達1500萬元，盼民眾協助淨化選風。