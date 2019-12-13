增訂「都市計畫審查程序」專章 司法院：開啟先河

立法院今三讀「行政訴訟法」部分條文修正草案，因應釋字742號解釋意旨增訂「都市計畫審查程序」專章。未來人民就違法都市計畫，認為損害其權利或法律上利益者，可提起訴訟作為救濟管道，開啟我國行政訴訟上法規範審查先河，具有促進人民權利保障、貫徹依法行政等重大意義，提供民眾更周全行政救濟制度保障。

司法院表示，我國都市化快速發展，相關都市計畫訂定、變更，不僅影響土地資源分配與人口經濟成長，更涉及人民生活品質與居住正義議題。如何能兼顧國家經濟與社會發展及人民基本權利保障，於人民財產權因都市計畫而受有侵害時，得及時提起訴訟請求救濟，並藉以督促主管機關擬定、核定與發布都市計畫時，遵守法律規範，是本次修法增訂「都市計畫審查程序」旨趣所在。

都市計畫訂定、變更均影響人民權益甚鉅，但過去向來認為都市計畫因屬法規性質，並非行政處分，人民縱認都市計畫違法且損害其權利或法律上利益，仍須等到後續行政處分作成後，始得依行政訴訟法提起撤銷訴訟。

為使人民財產權及訴訟權等權利受及時、有效、完整保障，因此依司法院釋字第742號解釋意旨增訂相關規定，使人民就違法都市計畫，認為損害其權利或法律上利益者，得提起訴訟以資救濟。

本次修法範圍含括原告資格、被告資格、訴訟客體、訴訟要件、訴訟管轄、起訴期間限制、重新自我省查程序、訴訟參加、個案審理及裁判範圍、裁判宣告種類、判決後續效力、保全程序等重要內容。

司法院指出，本次修正共有八大重點，包括「統一救濟途徑」，不問都市計畫種類、內容與法律性質為何，均統一循專章規定途徑尋求救濟。「預先解決紛爭」，法院審查都市計畫，以客觀法秩序維持為目的，不用等到執行計畫才救濟，兼具保障人民權利功能。

「防止發生濫訴缺失」，限於能具體主張權益受害者，始享有訴訟實施權。「便利民眾參與訴訟」，由都市計畫區所在地的高等行政法院專屬管轄，兼收易於就近調查事證功效。

「確保法秩序安定」，定有「都市計畫發布後1年」起訴期間限制。「迅速的救濟程序」，定有被告機關於2個月內重新自我省查程序，取代訴願及有關違法行政處分的救濟程序。