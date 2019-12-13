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韓國瑜「落跑」選總統原因？柯文哲：前市長負債3000億

24年來檢舉獎金超過11億 南投檢警調紫南宮反賄宣導

2019-12-13 16:20聯合報 記者黑中亮／南投即時報導

南投檢警調政風上午會師竹山紫南宮，展開一場特別的「人在做．神在看」反賄祈福宣導，在距離第15任總統副總統及第10屆立法委員選舉倒數1個月時，以紫南宮的獨有人氣，辦理不同型式的反賄選宣導，檢察長毛有增表示，檢方將指揮警調政風單位積極查緝賄選暨暴力介入選舉，，更提醒民眾在最後選情激烈的時刻，不買票、不賣票。

南投地檢署強調，法務部今年特別推出雲端反賄APP，掃描地檢署QR code就能進入地檢署的檢舉LINE，民眾只要發現賄選情資，就能直接將文字訊息、圖片、影音資料等立即傳給地檢署，除了身分絕對保密外，更能提升查察賄選的效能。

特別是為鼓勵民眾勇於檢舉賄選，檢方指出，法務部從84年至今編列檢舉賄選獎金，已發出了超過11億的檢舉賄選獎金；而檢察官也會對於賄選的當選人向法院提起當選無效之訴，讓心存僥倖希望透過賄選的候選人付出慘痛的代價。

毛有增說，明年即將舉行的總統及立委大選，是層級最高的選舉，地檢署秉持「全力查賄」、「齊心反賄」的政策，將整合警、調、廉政暨政風系統，運用科技方法積極從嚴查察，任何利用金錢、暴力影響選舉的案件，未來也特別重視防制假訊息、假新聞影響選舉，防堵查緝境外勢力及資金介入選舉等情事發生。

南投地檢署「人在做．神在看」反賄祈福活動，竹山紫南宮也發揮在地宗教信仰中心的社會責任，現場提供反賄祈福錢母500枚，讓現場民眾只要填寫反賄心願卡就可以換取錢母一枚。

南投檢警調政風上午會師竹山紫南宮，展開一場特別的「人在做．神在看」反賄祈福宣導。...
南投檢警調政風上午會師竹山紫南宮，展開一場特別的「人在做．神在看」反賄祈福宣導。記者黑中亮／攝影
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南投檢警調政風上午會師竹山紫南宮，展開一場特別的「人在做．神在看」反賄祈福宣導。...
南投檢警調政風上午會師竹山紫南宮，展開一場特別的「人在做．神在看」反賄祈福宣導。記者黑中亮／攝影
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賄選假新聞紫南宮檢察官

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