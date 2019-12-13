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遠航指副教授索價不成害遭裁罰 一、二審連敗

2019-12-13 16:18聯合報 記者王宏舜／台北即時報導

東吳大學會計系系主任李坤璋和妻子、會計師謝文馨受民航局委託，督導遠東航空金融財務，但遠東航空認為李利用職務之便，多次以近乎明示方式，私下向遠航公司索取代價，包括希望推薦人選擔任遠航獨董、暗示遠航資助研究經費。遠航聲稱因不從，李以移付懲戒和扣取工作底稿為由，施壓遠航的簽證會計師須重編遠航公司2016年度及2015年度財務報表，讓民航局要求遠航改善，前年裁罰遠航和負責人張綱維各60萬元，接著又再度裁罰遠航、張綱維各300萬元、100萬元。

遠航提損害賠償訴訟，認為李藉勢施壓索取代價，請求李賠償遠航公司360萬、張綱維160萬元，但台北地院認為遠航所指的施壓行為與會計師重編財報沒有關聯，也與民航局裁罰無因果關係，判遠航敗訴。遠航上訴，高等法院今年5月維持一審見解，駁回上訴。

遠航當時指控李坤璋希望推薦人選擔任遠航獨董，替公司優化財務，並暗示遠航資助研究經費、求單獨與張綱維面談等，但遠航拒絕後，李施壓遠航簽證會計師林志隆須重編2016年度、2015年度財務報表，將原會計師查核報告「無保留意見」，修正為「修正式無保留意見」，加註「營運資金似顯不足能否繼續經營仍須視其他應收款－關係人之收款而定，2016年度財務報表係依照繼續經營假設編制，並未因繼續經營假設之疑慮而有所調整」。

李坤璋表示，他任職的寰宇會計師事務所（負責人為謝文馨）受民航局委託，以外部中立財務顧問的身分協助民航局監督遠航進行重整，性質上屬民航局輔助人力，不具委託公務員的身分。李說，從未私下要求遠航提供任何不正常的對價，也未曾施壓，他是本於專業督導，如實製作監理報告供民航局參考。

高院認為，民航局兩次裁罰是本於民用航空法主管機關的法定職權，審認相關事證，也給遠航充分陳述意見、補正的機會，斟酌改善方案和關於財務狀況的辯駁後，仍認維遠航財務缺失沒改善而裁罰。

林志隆證稱，2017年3月份查核遠航公司2016年財報，查核過程中無特殊事項發生，因此出具無保留意見的查核報告，民航局後來因對遠航業務檢查，到他任職的會計師事務所查看工作底稿，那時民航局指出遠航有1筆金額4千萬元購油保證金，屬設質而不能任意動用的款項，但沒見此部分函證，他因此詢問遠航，遠航確認「漏未提供」。

林說，因這是新事實，因此前年6月份出具重編後2016年財報；重編後最大差別，除會計科目重編外，還有比對公司營運資金概況，因遠航公司當時有出具未來1年營運資金流量的估算，他判斷此4千萬資金如受限制，就可能會有現金部位資金不足情形，因此加註經營有疑的意見。

高院認為，遠航主張的施壓行為是否存在，已有疑問，遠航主張裁罰是李提供不實資訊給民航局所致，但這不僅遭否認，遠航也不能舉證其說，要求廢棄改判沒有道理。

遠東航空董事長張綱維。記者余承翰/攝影
遠東航空董事長張綱維。記者余承翰/攝影
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遠航遠東航空民航局東吳大學

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