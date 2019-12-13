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配偶遺產稅案 大法庭首件訂明年1月10日宣示裁定

2019-12-13 13:14聯合報 記者賴佩璇／台北即時報導

最高行政法院審理一件遺產稅案件，對於夫妻差額剩餘財產分配請求權，計入遺產總額課徵遺產稅的起算始點，評議的法律見解與過去的法律見解有歧異，合議庭認為有必要統一，首度提案交大法庭。大法庭今上午進行言詞辯論，訂明年1月10日上午11點宣示裁定。

一對曾氏夫妻在1985年6月4日以前結婚，適用「聯合財產制」。妻子在丈夫過世後，認為自己可依「夫妻剩餘財產差額分配請求權」，將丈夫總財產扣除她的請求權額度後，剩下的財產再向國稅局申報遺產。

不過，依「最高行政法院91年度3月分庭長法官聯席會議決議」，1985年6月4日以前取得夫妻原有財產，不列入差額分配請求權範圍，國稅局將扣除額核為「0元」後，作成遺產稅課稅處分。

繼承人不服提行政救濟，曾妻在訴訟期間過世。子女在法定期間內僅申報曾妻577萬8千元遺產稅，卻沒把她早已死亡丈夫遺產稅案中列報為「扣除額」的「配偶差額分配請求權」，計入她總遺產。

由於大法官釋字620解釋，認為活著的配偶行使差額分配請求權，被請求部分不屬於遺產稅課徵範圍。行政法院依該號解釋意旨，判決撤銷先前的國稅局課徵丈夫遺產稅的處分確定。

曾妻的遺產稅經國稅局複查決定後，核認曾妻的差額分配請求權扣除額為5270萬4119元，並通知4名子女（繼承人）補申報這筆錢。但他們逾期仍未補申報，國稅局將差額分配請求權併計遺產總額，重行核定曾婦的遺產總額5848萬2119元，應納遺產稅1450萬2751元外，還要繳1160萬2200元罰鍰（0.8倍）。

4名子女不服提告。北高行認為，4名子女在2003年4月21日辦理其母遺產稅申報，國稅局自不得於法定核課期間屆滿（即2008年4月20日屆滿）後，再行補稅及處罰，判決訴願決定及原處分（含複查決定）均撤銷。

案經國稅局上訴，最高行指出，本案出現法律爭議包括妻子對丈夫差額分配請求權，計入遺產總額課徵遺產稅核課期間，應自何時起算？是從丈夫行政救濟案確定後？還是釋字620解釋公布後？

此外，如無故意以詐欺或其他不正當方法逃漏稅捐情事，是否屬稅捐稽徵法第21條第1項第1款「已在規定期間內申報」，其核課期間應為5年或7年？

因各庭法律見解歧異，大法庭今進行言詞辯論，原告沒委任律師，本身也不具公法教授背景，無法參與辯論，僅國稅局兩位法務進行程序。國稅局認為，「爭點一」應採乙說，以行政法院前案（丈夫）確定日作為始點，也接受最高行「100年判字1595號」的見解，一審判決撤銷，未上訴而宣告確定。至於「爭點二」則採7年。

國稅局表示，前死亡配偶救濟程序中因法律見解，變更後死亡配偶遺產稅，而該債權未能於通常核課期間行使核課，此為不爭事實，不應被忽略而從法律問題討論中抽離，應回歸法律適用之「整體性」、「衡平性」考量。

基於課稅公平、量能課稅、課稅預見可能性、國民法律感情，稅捐法定主義應適度退縮。庭末，審判長藍獻林諭知明年訂明年1月10日上午11點宣示裁定。之後會有本案判決。

最高行政法院今上午首件大法庭進行言詞辯論。圖／資料照。
最高行政法院今上午首件大法庭進行言詞辯論。圖／資料照。
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