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「魚幫水水幫魚」 國道警勒索砂石車司機判關6年半

2019-12-13 12:29聯合報 記者林孟潔／台北即時報導

國道公路警察局第六警察隊小隊長楊蘭裕因積欠大筆債務，向砂石車司機索討賄款，還說「魚幫水、水幫魚」、「改日我回報你」，藉此讓超載的砂石車免開單，最高法院依貪汙罪判楊6年6月徒刑定讞。

楊蘭裕2012年攔查一輛超載的砂石車，但沒有開單告發，只扣下行照等證件後，讓杜姓砂石車司機離去，最後再透過友人傳話「大家作個朋友，請趕快處理」，司機聽懂他的話，準備1萬5000元現金、茶葉等禮品回報楊。

楊食髓知味，接連多次向司機索討現金，還曾說「魚幫水、水幫魚，今日你幫我，改日我回報你」、「有看到就不會」等語，暗指之後不會再攔查開單；他也以類似手法向其他司機索取「公關費」。

楊2013年攔查違規的周姓砂石車司機，先把周拉到一旁，拿到聯絡方式後，向周表示「開砂石車容易超載違規，要不要買個保險」，周則回應「如果價錢可以的話大家來談一談」，事後用手比「3」，暗示以每月3萬元代價來換取不舉發；但周事後打聽認為楊的風評不好，沒有應允。

桃園地院一審依貪汙罪判楊7年2月徒刑，高等法院二審認為，他犯後沒有悔意，但收受賄款數額並非鉅大，改判6年6月徒刑，最高法院駁回上訴，全案定讞。

最高法院。本報資料照片
最高法院。本報資料照片
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砂石警察賄款

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