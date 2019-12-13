高雄「黑吃黑」疑案 涉嫌帶槍押人者曾任里長

高雄警方昨晚逮捕涉嫌帶槍押人的4名男子，據了解，4人當中的楊姓男子曾任高雄市鳳山區里長，去年原本要競選連任，但因涉過失傷害案，無法競選連任，後來以社區發展協會名義舉行感恩餐會，被控為某市議員候選人賄選，但獲判無罪。

30歲的楊姓男子2014年首度參選里長，扳倒連任5屆的老里長，去年他登記參選連任，但因過失傷害罪案件沒在期限繳納罰金，遭高市選委會取消參選資格。

去年11月11日晚間，楊姓男子以社區發展協會名義舉行感恩餐會，席開28桌，在餐會上致詞時，要參加餐會的人支持楊姓市議員候選人，並發送競選文宣、面紙等，被控涉賄選。不過，高雄地方法院合議庭認為，受邀參加餐會的人不限里民或有投票權者，到場的議員候選人各黨都有，主辦單位也沒禁止任何人拉票，5月間判他無罪。

昨晚楊姓男子與多名男子，在高雄市苓雅區凱旋三路，涉嫌押走1名洪姓男子，逃竄3公里後，在高雄市中華五路與正勤路口，被警方攔截去路，警方在車上查獲外型似卡賓槍的空氣長槍，逮捕楊姓男子與另3名同夥，另在被押的洪姓男子車上，也找到1把改造手槍，將雙方都逮捕查辦。